Semaine du 4 février 2026 : les sorties en salle

Le 3 février 2026
The Mastermind de Kelly Reichardt, Le gâteau du président de Hasan Hadi et À pied d’œuvre de Valérie Donzelli sont quelques-uns des films à voir cette semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 4 février 2026 sont :
Longs métrages de fiction
- © Condor Distribution
– À pied d’œuvre, de Valérie Donzelli
– Le gâteau du président, de Hasan Hadi
– Le Grand Phuket, de Liu Yaonan
– La lumière ne meurt jamais, de Lauri-Matti Parppei
– Marsupilami, de Philippe Lacheau
– The Mastermind, de Kelly Reichardt
– N121 - BUS DE NUIT, de Morade Aïssaoui
– Rental Family - Dans la vie des autres, de Mitsuyo Miyazaki
– Retour à Silent Hill, de Christophe Gans
Longs métrages documentaires
– À demain sur la Lune, de Thomas Balmès
– Amadou et Mariam : Sons du Mali, de Ryan Marley
– Les âmes bossales, de François Perlier
– Dis-moi sur quel pied tu danses, de Philippe Ménard
Longs métrages d’animation
– 200 % Loup, de Alexs Stadermann
– Biscuit le chien fantastique, de Shea Wageman
– Bluey au cinéma : Collection “En Cuisine”, de Joe Brumm
– Les toutes petites créatures 2, de Lucy Izzard
Reprises
– 1974, une partie de campagne, de Raymond Depardon (1974)
– Les années déclic, de Raymond Depardon (1984)
– Les habitants, de Raymond Depardon (2016)
– Journal de France, de Raymond Depardon (2012)
– Numéros zéro, de Raymond Depardon (1981)
– Paris de Raymond Depardon (1998)
– Rak, de Charles Belmont (1972)
– Reporters, de Raymond Depardon (1981)
– Une balle dans la tête, de John Woo (1990)
