Semaine du 4 février 2026 : les sorties en salle

The Mastermind de Kelly Reichardt, Le gâteau du président de Hasan Hadi et À pied d’œuvre de Valérie Donzelli sont quelques-uns des films à voir cette semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 4 février 2026 sont :

Longs métrages de fiction

– À pied d’œuvre, de Valérie Donzelli

– Le gâteau du président, de Hasan Hadi

– Le Grand Phuket, de Liu Yaonan

– La lumière ne meurt jamais, de Lauri-Matti Parppei

– Marsupilami, de Philippe Lacheau

– The Mastermind, de Kelly Reichardt

– N121 - BUS DE NUIT, de Morade Aïssaoui

– Rental Family - Dans la vie des autres, de Mitsuyo Miyazaki

– Retour à Silent Hill, de Christophe Gans

Longs métrages documentaires

– À demain sur la Lune, de Thomas Balmès

– Amadou et Mariam : Sons du Mali, de Ryan Marley

– Les âmes bossales, de François Perlier

– Dis-moi sur quel pied tu danses, de Philippe Ménard

Longs métrages d’animation

– 200 % Loup, de Alexs Stadermann

– Biscuit le chien fantastique, de Shea Wageman

– Bluey au cinéma : Collection “En Cuisine”, de Joe Brumm

– Les toutes petites créatures 2, de Lucy Izzard

Reprises

– 1974, une partie de campagne, de Raymond Depardon (1974)

– Les années déclic, de Raymond Depardon (1984)

– Les habitants, de Raymond Depardon (2016)

– Journal de France, de Raymond Depardon (2012)

– Numéros zéro, de Raymond Depardon (1981)

– Paris de Raymond Depardon (1998)

– Rak, de Charles Belmont (1972)

– Reporters, de Raymond Depardon (1981)

– Une balle dans la tête, de John Woo (1990)