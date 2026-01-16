Dans ma bulle #669. Gen aux pieds nus, avec Charlotte Bréhat.

Le 16 janvier 2026
- Scénariste : Keiji Nakazawa
- Dessinateur : Keiji Nakazawa
- Traducteur : Vincent Zouzoulkovsky
- Famille : Manga
"Gen aux pieds nus est un manga en 10 volumes, publié au Japon entre 1973 et 1985, qui retrace la vie d’un jeune garçon à Hiroshima de 1945 à 1953. Gen est un garçon espiègle et solaire, qui grandit dans la ville après sa destruction par la bombe atomique. De l’horreur de l’explosion à la lente reconstruction de la ville, de l’occupation américaine à la guerre de Corée, de la censure à la découverte progressive des effets terribles des radiations, en passant par l’ostracisation des victimes de la bombe, on découvre la vie quotidienne à Hiroshima à travers les yeux d’un enfant, alter ego de l’auteur, lui-même témoin et survivant de la catastrophe".
A l’occasion de la sortie du tome 3 de la sage, rencontre avec Charlotte Bréhat, éditrice chez Le Tripode, au micro de Fred Michel.
Une discussion enregistrée en décembre 2025 à Paris.
