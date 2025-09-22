Un petit pas pour l’homme et un croche-pattes pour l’humanité T.2 – Libon - la chronique BD

Libon écrit, dessine et met en couleurs le nouveau tome de cette série déjantée. Tous les inventeurs présentés ici sont réels, leurs inventions aussi, et tout le reste est, disons, un peu capillotracté. Mais tant mieux, on n’en rit encore plus !

Résumé : Ce deuxième tome commence dans la Grèce antique. Héron d’Alexandrie a inventé une sorte de machine à vapeur. Mais personne n’en voit l’utilité. Il décide alors que cette machine sera utilisée aux prochains jeux olympiques. Un athlète va faire les frais de ces différents essais peu convaincants, mais Héron d’Alexandrie ne lâche rien...

Critique : De Héron d’Alexandrie à Doudna et Charpentier, en passant par Nobel ou Röntgen, on voyage dans le temps et on découvre certains personnages. Libon parvient à tordre la réalité d’une manière flagrante, mais pour nous faire rire. Il ne s’agit plus d’exagérer le trait, mais bien de déformer complètement l’histoire. D’ailleurs, un spécialiste anonyme s’invite de temps en temps, entre deux histoires, pour recadrer tout ça et rappeler la réalité, mais ses efforts semblent vains, car les récits n’en deviennent que de plus en plus fous ! Ce sont donc plus de vingt inventeurs qui sont passés au crible de l’humour de Libon. Héron d’Alexandrie ouvre le bal et, pour sauvegarder vos zygomatiques et vous laisser découvrir les gags au fil de l’album, nous ne vous dirons rien des détournements historiques suivants, si ce n’est que vous irez de surprise en surprise, et on espère de sourire en rire.

On peut reconnaître le style de Libon, personnages aux gros yeux, expressions exagérées ou au contraire, réduites, toujours dans le but de provoquer le rire.

Les décors simplifiés aux encrages plus fins et parfois dans les teintes de la couleur d’ensemble des aplats plus doux des fonds contrastent avec les couleurs vives des personnages, marqués d’un encrage noir plus épais. Les cases dépourvues de contours s’enchaînent alors qu’on suit ces inventeurs qui naviguent entre l’absurde et la folie.

L’observateur anonyme évolue sur un fond de couleur dans quelques dessins dépourvus de cases, au milieu de pages blanches. Son apparition tranche en termes de composition avec les histoires et à chaque fois, on se demande ce qu’il va nous annoncer. Bien sûr, sa situation se dégrade également, et si on ne peut peut-être pas rire de tout, grâce à Libon, on est sûr qu’on peut rire de l’histoire et de ses grands hommes !

Un petit pas pour l’homme et un croche-patte pour l’humanité T.2 met en scène les inventeurs et leurs créations, dans une version un peu folle de leur vie. Folle, mais si drôle !