Un plan infaillible : comment j’ai réalisé mes plus grands rêves - Pacco - la chronique BD

Résumé : Depuis tout petit, Pacco voulait faire de la boxe et de la bande dessinée. Ses parents et les aléas de la vie ont longtemps repoussé la plupart de ses rêves, mais son opiniâtreté et d’autres aléas l’aident finalement à les réaliser...

Critique : En découvrant la catégorie "récit ado-adulte" chez l’éditeur Casterman, et sans aucune volonté de rabaisser cet album de Pacco, bien au contraire, il y a une idée qui se forme nettement alors qu’elle n’était pas apparue à la première lecture : oui, les adolescents, voire enfants, sont clairement un public destiné pour cette BD, et pas seulement les Millenials qui aux alentours de la quarantaine s’interrogent sur leurs rêves d’enfants. En soulignant ses faiblesses, et bien évidemment ses forces, dans un parcours loin d’être linéaire, Pacco met en lumière le chemin sinueux que la vie réserve avant de pouvoir accéder ou profiter du bonheur. Son enfance plutôt choyée, malgré un divorce parental, ses études heureuses, malgré un cursus de droit qu’il ne souhaitait pas, une évidence, sa fille, après une relation qu’il a choisi de ne pas détailler, une boîte qu’il a coulé, mais dans laquelle il s’était investi comme jamais... Il y a bien des écueils et bien des joies qui ont rythmé la vie de Pacco, qui semble avoir vécu de manière intense chacun de ces moments. Et cela prouve qu’il a non seulement gardé son âme d’enfant, mais que la représentation de cette âme est particulièrement indiqué pour un public de tout âge (même s’il faudra expliquer le principe de la cocaïne...).

© Casterman / Pacco

Le style de Pacco n’est pas, il le dit lui-même, le plus abouti ou le plus talentueux. Fruit de son abnégation, il s’est dispensé d’une formation classique et s’est forgé au cours d’une formation de prépa aux métiers de la publicité. Souple, rond et sympathique, son trait se faufile et paraît donner le sourire à n’importe quelle situation, d’un passage à tabac en pleine rue ou d’une soirée romantique, tout aspire à la positivité dans cet album de 256 pages, qui navigue entre les époques mais avec un état d’esprit optimiste. Il faut noter que l’auteur y parvient malgré une tonalité bleue qui aurait dû, couplée à certains passages délicats comme la crise de son couple et de son entreprise, laisser aller le lecteur à une mélancolie, un vague à l’âme ou simplement une nostalgie liée à la couleur... Mais non, Pacco impose sa patte et les planches où il distille ses conseils sont autant de procédés de bon sens que de bonne humeur.

© Casterman / Pacco

Autobiographie qui ne frappe pas mais qui incite à aller de l’avant, Un plan infaillible retrace avec légèreté et optimisme ce qu’un parcours plein d’ambition peut réserver : se retrouver à réaliser ses rêves au final sans les avoir vraiment cherchés.