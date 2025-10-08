Une fille si féline T.4 – Akinoko - la chronique BD

Akinoko, toujours au scénario et au dessin, nous offre la suite de ce manga fort sympathique. Dans ce quatrième tome, le rythme s’accélère et un nouveau personnage entre en scène.

Résumé : Ce quatrième volume débute au club de photo du lycée où Seno s’est inscrit. Il est assailli de questions par la très curieuse Kiyomiya qui souhaite inviter Nezokane, la camarade de classe de Seno, dont il souhaite se rapprocher, à rejoindre le club photo. Seno sait parfaitement que Nezokane, à côté des cours, a un travail qu’elle doit cacher, car elle est trop jeune pour officiellement être employée et que donc elle refusera de rejoindre un club. Mais il ne peut rien dire et de toute façon, Kiyomiya est trop têtue pour laisser tomber...

Critique : L’intrigue avance tout doucement, les moments d’éloignement et de rapprochement s’enchaînent entre Seno et Nezokane. Leur entourage commence à remarquer leur rapprochement. Dans cet opus, c’est Kiyomiya qui prend de l’importance, car elle court après Nezokane pour la convaincre de rejoindre le club photo, ce qui donne lieu à des moments très drôles. En effet, les deux jeunes filles sont complètement opposées, Nezokane est introvertie, silencieuse, mais sait dire non quand elle n’a pas envie, et Kiyomiya, super extravertie, ne lâche jamais l’affaire et ne peut s’empêcher de parler. Seno reste à l’écart, convaincu que Nezokane ne cédera jamais. Entre temps, de son côté, il rencontre la patronne du café à chat où travaille Nezokane. Et en échangeant avec elle, il apprend à mieux comprendre celle dont il souhaite devenir l’ami. Ce qui lui donnera l’occasion de rendre un grand service à Nezokane...

On profite avec toujours la même tendresse de ces moments partagés. On reste du point de vue de Seno, et aussi en partie de Kiyomiya. Les doutes du garçon ne tournent pas en boucle, car l’histoire avance. Les petits pas qui rapprochent Seno et Nezokane donnent un rythme lent à l’histoire, mais c’est assez plaisant de prendre le temps, pour une fois, de suivre le quotidien des personnages. Et on est agréablement entraîné par cette vie de lycée, ces clubs et ces rares moments où Nezokane et Seno se retrouvent en tête-à-tête. L’intrigue ne joue pas sur un rival, ou une rivale, pas de tension et quelques quiproquos, mais qui ne seront jamais vraiment graves. Ce sont ces choix narratifs qui rendent l’intrigue lente, mais rythmée par les débats intérieurs de Seno, les actions des personnages secondaires et la découverte du caractère de Nezokane.

© Akinoko SQUARE ENIX

Akinoko garde le style noir et blanc mêlé de trames de gris avec des personnages stylisés manga dotés de grands yeux et de petits nez. Les décors réalistes sont toujours en place, avec une mention spéciale pour ces beaux parterres d’herbe où les deux élèves se retrouvent.

Les shibi sont là pour accentuer les moments d’humour, toujours présents dans ce nouveau tome.

Une fille si féline, T.4 continue à suivre l’évolution de la relation entre Seno et Nezokane. Ils se découvrent, en même temps que la vie autour d’eux prend plus d’importance, avec de nouveaux personnages.