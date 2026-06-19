Une fille si féline T.5 – Akinoko - la chronique BD

Akinoko pilote au scénario et au dessin ce cinquième tome. Le rythme ralentit pour prendre le temps de se poser avec les deux personnages et l’on en apprend plus sur Nezokane.

Résumé : Ce cinquième volume débute en plein tournoi scolaire. Seno est ailleurs et ne réagit pas aux balles qui passent. Il s’interroge sur son attitude récente avec Nezokane et sur le ressenti de la jeune fille. Alors qu’il fait une pause pour boire, il tombe sur… Nezokane. Alors que Seno s’interroge sur l’attitude à adopter, Nezokane, avec son franc-parler direct, lui demande s’il est stressé !

Critique : Akinoko prend le temps de nous faire passer un peu de temps avec les deux protagonistes, Seno d’un côté et Nezokane de l’autre. Nous les suivons alors qu’ils s’interrogent et doutent, ressentent des émotions qu’ils ne saisissent pas. Ce tome commence à nous montrer plus souvent les deux points de vue. Alors que la série a démarré sur Seno, maintenant, nous commençons à savoir également ce que pense Nezokane et ce qu’elle vit de son côté.

Bien sûr, quiproquos, humour et timidité sont toujours au programme, donnant l’ambiance douce et sensible de ce récit. Des révélations sur la famille du côté de Nezokane permettent par ailleurs d’apporter en même temps une touche légère de drame.Les personnages secondaires, plus nombreux, entre le bar à chat où travaille Nezokane et le club photo où s’est inscrit Seno, le personnel de l’école, les camarades de classe, sont toujours là, mais moins actifs dans le récit. Comme si une bulle d’intimité permettait à Seno et Nezokane de passer du temps ensemble, de faire des impairs, de se retrouver au fil de l’année scolaire, loin des tracas de la vie, qui reviennent quand même dans les derniers chapitres. Même si le rythme est moins rapide, le récit avance néanmoins, à petit pas, et Nezokane parvient ainsi, grâce à Seno, à se confier.

© Akinoko SQUARE ENIX

Akinoko reste dans le style graphique du manga grand public. On retrouve donc des décors réalistes, pour positionner les scènes, qui s’effacent pour rester sur les personnages aux grands yeux et petit nez. La version humoristique de Nezokane avec ses yeux de chats est très drôle.

Une fille si féline T.5 nous entraîne dans l’intimité de cette relation balbutiante entre Seno et Nezokane, que l’on a toujours autant de plaisir à suivre.