Victoires de la musique : soirée de l’entre-soi

Avis : Un jeune chanteur nommé plusieurs fois et déjà multi-récompensé par les Victoires de la musique, ce temple de l’entre-soi qui ne prête qu’aux riches : l’artiste en question s’appelle Alain Souchon et il concourra dans trois catégories : album de l’année, artiste masculin de l’année et chanson originale. Ce sera certainement un sacré coup de pouce pour sa carrière. On comprend qu’il ait le trac.

Si l’on parcourt la liste des compétiteurs et compétitrices, on trouve toujours les mêmes : Catherine Ringer ou Philippe Katerine, par exemple, ou des interprètes qui ont déjà bénéficié d’une bonne visibilité médiatique comme Clara Luciani ou Angèle. Bref, le petit monde de la chanson française tourne en boucle, comme les morceaux multi-diffusés de tous ses interprètes, tandis qu’à l’ombre de ces quelques arbres, une forêt de créateurs et de créatrices s’illustrent dans des genres musicaux très variés que cette cérémonie ne représentera jamais. On présume que la majorité de ces gens se fout totalement des Victoires de la Musique. Et ils ont bien raison.

Cela dit, on n’attend pas plus de cette soirée un modèle prescriptif en matière de qualité qu’on n’espère des César une cartographie exacte de l’excellence cinématographique. Sinon Nicolas Bedos n’aurait pas onze nominations pour La Belle époque. Il y a bien longtemps que dans ces événements frelatés et ritualisés d’autres critères, absolument pas artistiques, décident non seulement de la validattion des nommés, mais aussi des impétrants. Quand bien même une Académie démissionnerait massivement, comme si l’entre-soi allait disparaître par cette seule décision spectaculaire. Quand bien même, concernant les Victoires, on élargirait le panel des votants à des non-professionnels.

Il reste toutefois des gens qui ne courent pas les trophées et se font des soirées pizzas pendant que d’autres mettent leur smoking, avant de monter sur l’estrade et récupérer leur diplôme. Marc Lavoine, par exemple : "Moi, j’ai quitté l’école à 14 ans, c’est pas pour avoir aujourd’hui des notes de gens dont je me passe.". On ne saurait mieux dire.