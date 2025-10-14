War on Screen 2025 : le palmarès des compétitions longs métrages et courts métrages

Le 14 octobre 2025
Onze longs métrages et dix courts métrages, venus du monde entier pour rendre compte des réalités du monde, concouraient.
News : Ce dimanche 12 octobre, au cœur de la Comète, qui a abrité le festival durant une semaine, s’est tenue la cérémonie de clôture. Avant la projection de Furcy, né libre d’Abd Al Malik, les quatre jurys (International, Presse, Étudiant, Lycéen) ont remis leurs prix, auxquels ils convient d’ajouter le prix du public.
Le jury International, composé de Jonathan Millet, réalisateur, Jane Roger, distributrice JHR Films, Sophie Mirouze, directrice FEMA La Rochelle, Anna Seibe, chef décoratrice et Tatiana Vialle, directrice de casting et metteuse en scène ont récompensé du Grand Prix du Jury International le film d’animation The Square de Bo-sol Kim (Corée du Sud) et accordé une mention spéciale à The President’s Cake de Hasan Hadi (Irak, États-Unis, Qatar).
Le prix du jury Presse (Fabienne Bradfer, le Soir Belgique, Clelia Chemin, Lala Cinema, Axel Cadieux, SoFilm) revient à My Father Shadow d’Akinola Davies Jr. (Royaume-Uni, Nigeria), tandis que The President’s Cake de Hasan Hadi (Irak, États-Unis, Qatar) reçoit à nouveau une mention spéciale.
Le jury Étudiant a été sensible à la beauté des paysages de Géorgie et a attribué son prix au documentaire Imago de Déni Oumar Pitasev (France, Belgique).
Quant au public, ému par l’incroyable périple de deux enfants migrants, il a voté pour Les fleurs du manguier d’Akio Fujimoto (Japon, France, Malaisie, Allemagne).
Le jury Lycéen, présidé par la réalisatrice Fatima Kaci, avait la charge de départager les courts métrages. Le Grand Prix va à Soixante-sept millisecondes de Fleuryfontaine (France) et le prix du Public à Dans la boue d’Andy Buiron (France)
La 14e édition du festival War on Screen se tiendra du 5 au 11 octobre 2026.
