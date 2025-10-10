16e édition du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon

Le 10 octobre 2025
Tour d’horizon de la 16e édition du FIF, qui se tiendra du 13 au 19 octobre 2025.
News : Du 13 au 19 octobre 2025 se tiendra la 16e édition du Festival International du Film (FIF) de La Roche-sur-Yon. L’occasion d’y découvrir des films appelés à faire l’actualité de cette fin d’année 2025 (L’Homme qui rétrécit, qui marque les retrouvailles du duo Jan Kounen-Jean Dujardin ou Deliver Me From Nowhere, biopic consacré à Bruce Springsteen) aussi bien que des œuvres déjà saluées lors de leurs premières berlinoises (Blue Moon) ou cannoises (The Mastermind, Magellan).
Sans oublier, non plus, une large part consacrés à des films de cinéastes moins connus ou plus expérimentaux, ainsi que des hommages rendus à David Lynch, Claudia Cardinale, Marisa Paredes ou Robert Redford. L’occasion idéale, en somme, de découvrir ou redécouvrir des longs-métrages d’hier et d’aujourd’hui, dans l’écrin idéal qu’offre le FIF.
Retrouvez toute la programmation ici : https://www.fif-85.com/programmation
