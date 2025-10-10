7e Festival du film social du 13 au 16 octobre 2025

Un événement national à la croisée du social et du cinéma 60 sites de diffusion répartis dans 40 villes.

News : Créé en 2019 par l’association La 25e image, le Festival du film social valorise le cinéma comme outil de réflexion, dialogue et lien social, pour mieux comprendre les parcours de vie et valoriser les métiers du social. D’année en année, cet événement multi-site pour un impact national s’est imposé comme LE rendez-vous annuel des professionnels du cinéma et du secteur social, tout en s’ouvrant de plus en plus au grand public.

Un événement à la fois social et cinématographique

Du 13 au 16 octobre, le Festival du film social propose 21 films en compétition projetés dans 40 villes à travers la France métropolitaine. À l’issue de chaque séance, un débat se tient en présence de professionnels du cinéma et du social. L’occasion d’échanger sur les films tout en ayant un éclairage du monde professionnel issu du terrain.

Pour sa 7e édition, le Festival s’associe à la 36e édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), affirmant sa volonté de « réparer le lien social » par l’art. À travers ses projections, débats et rencontres, le Festival confirme que le cinéma peut être un formidable outil pour mieux comprendre le monde… et le changer.

Un festival multi-site pour un impact national

En 2025, le Festival du film social s’étend. Les projections-débats se tiendront durant 4 jours simultanément dans 60 sites de projection - cinémas, organismes de formation, centres culturels et collectivités publiques - répartis dans 40 villes à travers 9 régions de France.

Nouveautés 2025

Le Festival s’ouvre encore plus au grand public : il s’implante dans 1 nouveau département en Nouvelle-Aquitaine, s’installe dans de nouvelles villes en Bretagne Nord et gagne 12 cinémas, dont 3 cinémas indépendants à Paris, Le Luminor (4e) L’Épée de bois (5e) et le Saint-André des Arts (6e), passant ainsi de 17 cinémas l’an dernier à 29 cinémas sur la France entière.

ILE-DE-FRANCE • Paris, Aubervilliers, Cergy-Pontoise, Corbeil-Essonnes, ÉvryCourcouronnes, Fleury-Mérogis, Montrouge, Neuilly-sur-Marne, Ris-Orangis • AUVERGNERHÔNES ALPES • Bourg-en-Bresse, Grenoble, Lyon, Valence • BOURGOGNE FRANCHE

COMTE • Besançon • BRETAGNE • Carantec, Guingamp, Lamballe, Lannion, Morlaix, SaintBrieuc, Trégueux • CENTRE-VAL DE LOIRE • Bourges, Orléans, Tours • GRAND-EST •

Mulhouse, Reims • HAUTS-DE-FRANCE • Lille • NORMANDIE • Caen, Hérouville-Saint-Clair

• NOUVELLE-AQUITAINE • Bazas, Blaye, Bordeaux, Coutras, Dax, Lesparre-Médoc, Limoges,

Pauillac, Pontonx-sur-l’Adour, Saint-André-de-Cubzac, Sainte-Foy-La-Grande.

Un jury cinéphile engagé

Le jury de la 25e image, composé de 3 personnalités du cinéma et 2 du secteur social, est présidé cette année par Alexandre Hallier (producteur), avec Mariame N’Diaye (actrice, autrice et réalisatrice), Karine Dusfour (autrice et réalisatrice), Emmanuelle Remond (présidente UNAFAM, administratrice EUFAMI, éditrice et journaliste) et Muriel Vidalenc (Présidente PSSM France).

10 autres jurys remettent chacun un prix au Festival du Film Social : Paris-Solidarité • Ville d’Aubervilliers • Conseil départemental de l’Essonne (91) • Conseil départemental de Seine-Saint-Denis (93) • ARS (Agences régionales de santé) • UNAFORIS, le réseau national des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale • MAIF (Mutuelle assurance des instituteurs de France) • Epsilon Mélia, Formation continue social et médico-social • Fondation Françoise Tétard & CNAHES • URIOPSS Ile-de-France (Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux).

Ouverture nationale

Lundi 13 octobre à 20h au cinéma Les Cinq Caumartin à Paris :

On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys [Belgique, 2025, 1h18, fiction]

Mention spéciale section Perspectives du Festival de Berlin 2025

Sortie en salles le 12 novembre 2025

Le film : Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?

Charlotte Devillers est une professionnelle de la santé qui travaille auprès de personnes victimes de violence. Arnaud Dufeys, à la fois réalisateur et producteur, reçoit plusieurs récompenses pour ses courts métrages, dont Un invincible été. Ils ont écrit et réalisé ensemble leur premier long métrage On vous croit et développent actuellement un autre film intitulé Plaisir, alors qu’Arnaud Dufeys travaille en parallèle sur deux autres projets : Faire surface et Les Caniculaires.

Projection en avant-première suivie d’une rencontre avec les cinéastes au Cinéma Les Cinq Caumartin Paris (75009). En ouverture de la soirée, l’équipe du Festival présentera le programme du FFS 2025.