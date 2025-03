A bas l’humanité, à l’unanimité – David Snug - la chronique BD

David Snug écrit et dessine cette BD réunissant une flopée de dessins en une page, mettant en scène les travers de l’homme (et de la femme) en société. La formule reste la même « Il a été décidé que dorénavant, celui qui dit… sera condamné à... ». Autant vous dire qu’on en prend pour notre grade...

Résumé : {A bas l’humanité, à l’unanimité} débute avec David Snug qui explique à un jeune qu’il aime bien les Béruriers Noirs et, de fil en aiguille, c’est ce qui l’a amené à raconter l’histoire de l’humanité. Le jeune l’interrompt sans cesse avec des questions décalées. En conclusion, à défaut de l’histoire de l’humanité, suite à un conseil du jeune, David Snug se rabat sur un dessin quotidien.

Critique : Une fois passée la préface, qui nous permet de saisir avec humour l’origine de cette BD, on entre dans le vif du sujet. Une page, un dessin ! Et la fameuse formule « Il a été décidé que dorénavant, celui qui dit… sera condamné à... » répétée à chaque fois présente le délit et la condamnation. On rit des dessins autant que du texte. Même si parfois l’humour est grinçant, car on repère assez vite nos propres défauts dans les écarts listés et sanctionnés par David Snug. On alterne donc en se disant d’une part « non, il exagère, là » et d’autre part « ah oui, là, c’est bien vu ». On réalise alors que d’autres personnes doivent réagir exactement à l’inverse. Ainsi, David Snug tire sur tout le monde, ou presque.

Ce qui montre que David Snug vise juste, c’est qu’on comprend immédiatement de quoi il parle quand il dénonce un de nos travers. On a forcément entendu ou prononcé les paroles énervantes, adopté ou aperçu les attitudes agaçantes. Le défaut nous fait sourire, les sanctions nous font rire. Car bien sûr, elles sont adaptées au délit et ne consistent pas en des peines de prison, loin de là. Ce serait méconnaître l’auteur. Il s’agit de soigner le mal par le mal. Et c’est là où l’humour est le plus cinglant !

© David Snug / Nada éditions

Graphiquement parlant, on retrouve la patte de David Snug : son encrage fin, ses personnages stylisés, son noir et blanc classique et ses décors jouant avec les éléments répétitifs. Les yeux des personnages, grandes fenêtres noires rappelant des orbites vides, provoquent un effet curieux. Mais ils ne sont pas tous représentés de cette manière. Se mêlent à cette galerie de monsieur et madame tout le monde, des caricatures reconnaissables facilement.

Cette petite BD au format carré lance ses phrases virulentes, accompagnant des dessins illustrant plus ou moins directement la sentence énoncée ou le travers annoncé. Parfois, cela nous saute aux yeux, d’autres fois, on reprend l’image pour mieux comprendre. Dans tous les cas, on s’amuse et on réfléchit à ce que notre société a fait de nous, ou même à ce que nous avons laissé la société faire de nous.

A bas l’humanité, à l’unanimité est une BD regroupant des dessins pleine page dénonçant nos petits et gros défauts et les condamnant avec humour à une sanction décalée.