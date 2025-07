Ange Leca T.2 : Monstres Américains – Tom Graffin, Jérôme Ropert, Victor Lepointe - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous entraîne en 1911, sous un été caniculaire. Ange Leca ne se remet pas de son aventure précédente, la perte de la femme qu’il aimait. Lorsque se présente une chance de la retrouver de l’autre côté de l’océan Atlantique, aux Etats-Unis, Ange n’hésite pas un instant et s’embarque pour New-York, sans avoir idée des horreurs qui l’attendent là-bas...

Critique : On ne s’attendait pas à retrouver Ange Leca, dont la première aventure avait un goût de one-shot. Cette dernière a été publié en 2023, cela fait donc deux ans. Un résumé de l’histoire précédente aurait été bien utile pour se remettre dans le bain. Il nous faut un peu de temps pour nous souvenir des enjeux. Mais on raccroche quelques wagons une fois Ange débarqué en Amérique. L’amour impossible qui continue à le faire avancer, et le mari trompé qu’on avait légèrement oublié.

Ange, à côté de cela, est toujours accompagné de son fidèle chien Clémenceau et rencontre de nouveaux alliés. Ce ne sera pas de trop pour une enquête complexe où se mêlent différents personnages. Il vous faudra lire attentivement ce deuxième opus, voire aussi relire le premier tome pour être à l’aise. Les deux scénaristes ont gardé la même dynamique que pour le premier, la fiction se mêle de faits réels qui sont expliqués à la fin de la BD dans un cahier texte et photos où l’on découvre des faits divers et des tueurs bien malaisants et malfaisants.

© Tom Graffin, Jérôme Ropert, Victor Lepointe / Grand Angle

Un encrage fin, des personnages expressifs, des corps souvent en mouvement, des décors travaillés et une mise en couleur poussée rappelant la peinture : voilà les caractéristiques du dessin de Victor Lepointe que l’on retrouve dans cette plongée bien loin du rêve américain. Le réalisme donne parfois une impression de figé dans le dessin, mais on se laisse entraîné par cette histoire et son graphisme qui rend bien l’écrasante chaleur new-yorkaise.

Ange Leca T.2 Monstres Américains nous permet de retrouver le détective Ange Leca, toujours aussi mélancolique, dans une enquête sombre et violente contrastant avec le caractère plus romanesque du personnage principal.