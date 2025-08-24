La valse des montagnes – Anna Aparicio Catala – la chronique BD

Résumé : {La valse des montagnes} débute sur des mains jouant de l’accordéon. La petite Amandine écoute son grand-père répéter des airs qui l’enchantent. Des années plus tard, Amandine est devenue une grande concertiste et voyage avec son instrument à travers tout le pays. Reconnue partout, elle traverse une période de doute, épuisée par ces tournées incessantes. C’est alors qu’elle reçoit une invitation pour la fête d’un petit village des Pyrénées, éloigné de tout. Amandine décide d’accepter et s’embarque pour un voyage aux conséquences inattendues...

critique : On comprend très vite la lassitude d’Amandine, ces tournées sans fin, l’impression de rejouer encore et encore la même chose, la sensation triste que la musique se fige et en même temps, elle apporte bonheur et délivrance à son public. Comment sortir de cette impasse ? Ce concert dans un petit village perdu va peut-être lui permettre de trouver la réponse. Nous pressentons ce qui se trame dans le village alors qu’Amandine n’y voit que du feu. Même si l’intrigue de fond nous est dévoilée tardivement, le lecteur repère, comme dans tout récit fantastique, les obstacles. Les habitants du village ont tous un objectif commun, et certains sortent du lot, comme le petit Jean-Marc. Amandine, accaparé par ses doutes, ne s’interroge que légèrement sur les étrangetés qui se passent autour d’elle. Mais la BD n’étant pas axée sur la survie du personnage, cela ne pose pas de souci et on suit le récit jusqu’à son apogée final, un happy end pressenti et dont on est heureux pour Amandine et le village.

Anna Aparicio Catala / Aventuriers d’ailleurs

Anna Aparicio Catala développe son récit sur cent cinquante pages. Abandonnant les récitatifs, elle laisse la part belle au temps qui passe, aux sensations d’Amandine et les courts dialogues permettent de profiter de ces paysages de montagne, de ces petites caches dans la nature, de ces grands panoramas. Le dessin n’est pas réaliste, bien au contraire. Optant pour une stylisation poussée des personnages et des décors, la dessinatrice nous entraîne dans un style naïf, mais profondément travaillé par l’emploi de hachures fines, épaisses, légères ou appuyées selon l’effet recherché. La palette de couleurs automnales déployées au fil des cases nous offrent une sensation de repos et d’apaisement.

En faisant le choix d’un récit simple, raconté sur un grand nombre de pages, Anna Aparicio Catala prend ainsi le temps non pas de développer l’intrigue, mais de développer ces moments de pause, ces rêves, ces cauchemars, ces promenades dans la nature et ces morceaux joués dans la forêt. D’ailleurs, cette valse des montagnes que doit apprendre et jouer Amandine pour le concert est disponible avec sa partition, via un QR code donné en début d’album, mais que vous pourrez aussi trouver sur le site des Aventuriers d’Ailleurs. Le morceau, composé par Marta Ledesma et arrangé par Pau Figueres, mélange joliment accordéon et guitare. On y retrouve la douceur qui règne dans la BD.

La valse des montagnes est un récit où le fantastique relève plus du merveilleux, où la musique se mélange à l’automne et où l’on suit un personnage principal qui s’interroge et aura une chance de trouver réponse à ses questions.