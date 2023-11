Arras Film Festival 2023 : lancement de la compétition européenne

News : le festival est l’endroit idéal pour approcher au plus près le cinéma européen et plus particulièrement celui d’Europe du Nord et de l’Est. La sélection des films proposés en compétition, venus d’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Islande, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, Suède, en est la plus belle preuve. Du jeudi 9 au dimanche 12 seront programmés :

Blaga’s Lessons de Stephan Komandarev (Bulgarie/Allemagne)

Hesitation Wound de Selman Nacar (Turquie/Espagne/Roumanie/France)

Holly de Fien Troch (Belgique/Pays-Bas/Luxembourg/France)

Let the River Flow d’Ole Giaever (Norvège/Suède/Finlande/Allemagne)

Libertate de Tudor Girugiu (Roumanie/Hongrie)

Slow de Marija Kavtaradze (Lituanie/Suède/Espagne)

Solitude ou Le vieil homme et l’enfant de Ninna Palmadottir (Islande/Slovaquie/France)

Stella, une vie allemande de Kilian Riedhof (Allemagne/Autriche)

Without Air de Katalin Moldovai (Hongrie/Roumanie)

Tous concourent pour pour l’Atlas d’or (le grand Prix du jury) et l’Atlas d’argent (Prix de la mise en scène) attribués par le jury Atlas, présidé pour cette année 2023 par Dominik Moll, entouré des comédiennes Lucie Debay et Solène Rigot et des comédiens Laurent Capelluto et Laurent Poitrenaux. Le public peut également exprimer son choix grâce au prix du public tandis que le jury presse, présidé par Perrine Quenesson (Cinéma Teaser, Canal+ et le Cercle) décerne le prix de la critique, après une délibération ouverte au public le dimanche 12 novembre à 16h30 au Village du festival (entrée libre). Enfin, un jury de lycéens a pour mission de désigner son lauréat pour le prix regards jeunes.

Les résultats seront proclamés lors de la cérémonie de clôture le 12 novembre à 19h30, et suivis de la projection du film de Caroline Vignal Iris et les hommes.