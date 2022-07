Arsène Lupin contre Sherlock Holmes T.1 – Jérôme Félix, Alain Janolle et Delf - la chronique BD

Résumé : {Arsène Lupin contre Sherlock Holmes} démarre sur le départ à la retraite de Arsène Lupin, qui abandonne ses activités de gentleman cambrioleur pour rejoindre Raymonde, sa chère et tendre. Mais une mauvaise surprise l’attend : Sherlock Holmes vient l’arrêter en personne. La tension monte, un coup de feu part, et l’âme soeur de Lupin meurt. Quatre ans plus tard, Lupin a repris du service sous une de ses nombreuses identités secrètes, quand un inconnu débarque pour lui soumettre un code, un inconnu qui se fait appeler... Arsène Lupin !

Critique : Deux célébrités du roman policier s’affrontent. Autant dire que l’on commence à se lécher les babines devant une telle affiche. Le récit démarre sur les chapeaux de roue et on découvre un Holmes vieillissant mais visiblement très en colère et prêt à tout pour mettre un terme à la carrière de Lupin. Cet excès entraînera, de manière inattendue, la mort de Raymonde. Et lorsqu’on retrouve Lupin quelques années plus tard, il repart sur une étrange enquête lancée par un code secret indéchiffrable ! Pendant ce temps, Holmes reste dans l’ombre à Londres. On s’attend bien à le voir débarquer mais l’affrontement titanesque trouvera – peut-être - sa conclusion dans la suite de ce récit. On regrette l’absence de Holmes, mais on a fort à faire avec le mystère du domaine de la Barre-y-va. Une jeune femme disparue dans la nuit, peut-être morte ? Un mari abattu d’une balle dans une pièce close sans issue, et sans tireur ! Sans oublier une légende alchimique qui rôde autour des lieux. Non pas un, mais des mystères, que Lupin va dénouer les uns après les autres, avec son intelligence et son astuce légendaire. Après tout, Il faut bien qu’il trouve qui est ce mystérieux imposteur qui se fait passer pour lui et pourquoi ! Jérôme Félix parvient à nous tenir en haleine, plus par les nœuds de l’intrigue, car on se doute bien que Arsène ne va pas se faire tuer avant la fin de l’histoire.

Jérôme Félix, Alain Janolle et Delf / Grand Angle

Le dessin d’Alain Janolle nous offre des personnages stylisés, dans un style semi-réaliste. Les traits de contours appuyés à certains endroits donnent du volume aux personnages. Les décors finement tracés contrastent avec l’approche des personnages et l’ensemble trouve un ton homogène où l’on évolue à l’aise lors de la lecture. Les cadrages et la composition permettent d’accentuer les moments de tension. Les ombres marquent les jeux de lumières et les feuillages orangés portent déjà la trace de l’automne. Les couleurs de Delf ajoutent cette ambiance automnale alors que la grotte près du domaine garde son mystère caché dans une petite nappe d’obscurité.

La série Arsène Lupin contre Sherlock Holmes démarre sur les chapeaux de roue avec le conflit entre les deux héros, puis nous offre une enquête pleine de rebondissements, avant de nous laisser en suspens, dans l’attente du second tome de ce diptyque, et du retour de Holmes, pour justifier le titre de l’histoire !