Astro Royale T.2 - Ken Wakui - la chronique Manga

Résumé : Après les évènements du premier volume, Hibaru et ses compagnons n’ont pas le temps de se reposer. Ils sont contactés par la police pour les aider à arrêter un groupe de voleurs ayant des Astros puissants. Seront-ils aptes à relever se défis, une marche de plus pour atteindre leur but ?

Critique : Après un premier tome où les enjeux se dessinaient et où les protagonistes de cette pièce se mettaient en place, nous avions hâte de voir où Ken Wakui allait nous emmener. Sans surprise, on retrouve le monde de la mafia si cher au mangaka. Hibaru et ses compagnons sont contactés par un agent de police qu’ils connaissaient depuis longtemps. Bien sûr, en accord avec les préceptes que leur père leur a enseignés, ils vont tout faire pour arrêter une bande de voleurs dotés d’Astro que la police peine à arrêter.

Cette aventure est l’occasion pour nous d’en apprendre plus sur le monde créé par Wakui et sur le passé de nos héros en la personne de Kinpa. Une amie d’enfance possédant un Astro très intéressant qui pourrait se révéler très utile par la suite…

© 2024 Ken WAKUI, by SHUEISHA Inc., 2025, Editions Glénat

Mais avec son talent pour casser le rythme de son récit, le mangaka nous ramène au quotidien avec un concours de cuisine des plus drôle avant de repartir sur une note plus sérieuse en nous présentant le personnage de Torazo, le 3e fils, qui a entendu parler des exploits de Hibaru et voudrait bien un peu d’aide pour récupérer son « connecteur ». L’occasion pour nous de comprendre plus finement le fonctionnement des Astros et les liens qui unissent les détenteurs à leurs connecteurs et donc à leurs pouvoirs.

Cette seconde partie du manga renoue avec un rythme très soutenu, entre la découverte de l’unité du Faucon, des chasseurs d’Astros trop puissants, les desseins de Shio sans oublier la quête de Torazo et bien sûr celle de Hibaru !

Pas le temps de s’ennuyer, les scènes de combats dantesques s’enchainent avec une bonne dose d’humour !

Comme nous le disions, ce second volet développe l’univers et étoffe les personnages, mais une interrogation demeure à la lecture de la fin de ce deuxième opus : comment Ken Wakui tiendra 6 tomes ? Hâte de découvrir cela !