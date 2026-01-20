Semaine du 21 janvier 2026 : les sorties en salle

Ferzan Özpetek, Chloé Zhao, Johannes Roberts, Brendan Canty, Nick Cheuk, Anne Émond et Olivier Assayas sont les cinéastes dont les films sont recommandés cette semaine.

News : Les nouveautés de la semaine du 21 janvier 2026 sont :

Longs métrages de fiction

© Paramount Pictures France

– Amour Apocalypse, de Anne Émond

– Christy and His Brother, de Brendan Canty

– Diamanti, de Ferzan Özpetek

– Grand Ciel, de Akihiro Hata

– Hamnet, de Chloé Zhao

– Imperial Princess, de Virgil Vernier

– Le mage du Kremlin, de Olivier Assayas

– Primate, de Johannes Roberts

– Une page après l’autre, de Nick Cheuk

Longs métrages documentaires

– Jane Goodall : Une vie extraordinaire, de David Lickley

– Ludovic, de René Letzgus

– Le retour du projectionniste, de Orkhan Aghazadeh

– Vies et morts de Max Linder, de Edward Porembny

– La voie normale, de Erige Sehiri

Longs métrages d’animation

– En route ! (collectif)

– Olivia, de Irene Iborra

– Tafiti, de Nina Wels

– Une page après l’autre, de Nick Cheuk