Semaine du 21 janvier 2026 : les sorties en salle

Le 20 janvier 2026
Ferzan Özpetek, Chloé Zhao, Johannes Roberts, Brendan Canty, Nick Cheuk, Anne Émond et Olivier Assayas sont les cinéastes dont les films sont recommandés cette semaine.
News : Les nouveautés de la semaine du 21 janvier 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– Amour Apocalypse, de Anne Émond
– Christy and His Brother, de Brendan Canty
– Diamanti, de Ferzan Özpetek
– Grand Ciel, de Akihiro Hata
– Hamnet, de Chloé Zhao
– Imperial Princess, de Virgil Vernier
– Le mage du Kremlin, de Olivier Assayas
– Primate, de Johannes Roberts
– Une page après l’autre, de Nick Cheuk
Longs métrages documentaires
– Jane Goodall : Une vie extraordinaire, de David Lickley
– Ludovic, de René Letzgus
– Le retour du projectionniste, de Orkhan Aghazadeh
– Vies et morts de Max Linder, de Edward Porembny
– La voie normale, de Erige Sehiri
Longs métrages d’animation
– En route ! (collectif)
– Olivia, de Irene Iborra
– Tafiti, de Nina Wels
– Une page après l’autre, de Nick Cheuk
