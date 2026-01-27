Semaine du 28 janvier 2026 : les sorties en salle

Le 27 janvier 2026
Cette semaine sont à l’affiche les nouveaux films de Yann Gozlan, Michel Franco, Paolo Sorrentino, Martin Jauvat et Jonás Trueba, tandis que les reprises mettent à l’honneur Youssef Chahine, Mike Leigh et Márta Mészáros.
News : Les nouveautés de la semaine du 28 janvier 2026 sont :
Longs métrages de fiction
emb201208|center>
– Baise-en-ville, de Martin Jauvat
– Bel ami, de Jun Geng
– Le chasseur de baleines, de Philipp Yuryev
– Dreams, de Michel Franco
– Gandhi Talks, de Siddarth Jadhav (sortie : 30 janvier)
– Gourou, de Yann Gozlan
– La Grazia, de Paolo Sorrentino
– Mardaani 3, de Abhiraj Minawala (sortie : 30 janvier)
– Nuremberg, de James Vanderbilt
– Promis le ciel, de Erige Sehiri
– La reconquista, de Jonás Trueba
– Reconnu coupable, de Timur Bekmambetov
Longs métrages documentaires
– Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, de Olivier Azam, Daniel Mermet
– Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako, de Inge Mendioroz Ibañez (sortie : 31 janvier)
– La vie après Siham, de Namir Abdel Messeeh
Long métrage d’animation
– Les Légendaires, de Guillaume Ivernel
Reprises
– Adoption, de Márta Mészáros (1975)
– Le Destin, de Youssef Chahine (1997)
– Elles deux, de Márta Mészáros (1977)
– Naked, de Mike Leigh (1993)
– Neuf mois, de Márta Mészáros (1976)
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.