Bêtes comme nous – Mo/CDM - la chronique BD

Mo/CDM écrit et dessine cette série de gags en une planche mettant en scène des animaux, avec leurs caractéristiques propres et leurs travers. Ou plutôt, nos travers bien humains !

Résumé : L’album débute sur un couple s’enlaçant sur une belle plage ensoleillée. Un commentaire nous fait rapidement comprendre qu’il s’agit d’un documentaire animalier diffusé à la télé devant une tortue endormie dans le canapé de son salon alors que sa femme fait la vaisselle...

Critique : Mo/CDM nous offre une belle palette de gags avec des héros étonnants. En fait, des animaux, avec leurs spécificités, la lenteur de l’escargot, les castors rongeurs, les moutons en troupeau. Mais ces animaux évoluent dans des sociétés humaines, aéroports, salons, vaisselle entassée, dédicaces en librairie, hôpitaux... Le décalage est savamment manié par Mo/CDM qui nous livre des planches d’un humour tranché, jouant sur une chute souvent astucieuse, et maniant même le gag de répétition au fil de l’album.

Les animaux gardent leurs formes animales, ils ne sont pas dessinés comme des hommes à tête d’animaux, mais ils évoluent dans un monde que l’on connaît bien, le nôtre. En plus des gags, c’est souvent dans les détails visuels que l’on trouve d’autres clins d’œil assez drôles, comme ces requins vivant dans un appartement typiquement humain, mais situé au fond de l’océan, dont la femme discute en... prenant son bain !

On s’amuse au fil des pages, car Mo/CDM met en avant nos travers, conflits générationnels, couples, volonté de pas perdre la face et autres, mais il joue aussi avec les stéréotypes que l’on peut avoir de certains animaux, comme l’instinct grégaire des moutons. Les gags se révèlent ainsi assez variés.

© Mo/CDM / Fluide Glacial

Mo/CDM adopte un trait réaliste. Voir ces papillons, caméléons, escargots, dessinés avec un tel degré de réalisme les rend presque plus affreux que nature. Les gags sont racontés non en gaufriers, mais en larges bandes panoramiques faisant la largeur de la planche. Ce qui fait qu’en quatre ou cinq cases, Mo/CDM fait monter la sauce et nous sert sa chute. Parfois, un simple dessin occupe la planche pour un gag visuel qui fonctionne en une situation croquée sur le vif.

Bêtes comme nous nous montre effectivement à quel point ces animaux peuvent être... bêtes comme nous !