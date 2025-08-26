Betty & Polo, la grande évasion – Adrien Poissier – la chronique BD

Résumé : À la veille des fêtes de fin d’année, le quotidien pataud de Betty, une oie, et de Polo, un coquelet se trouve bouleversé. Les deux compères apprennent qu’ils doivent finir dans les assiettes du menu du réveillon de leurs propriétaires. Dès lors, ils n’ont plus qu’une idée en tête : fuir la ferme. Mais une fois dehors, ils se découvrent sans ressources ni repères. Un rat, rencontré dans leur cavale, leur parle d’une école réservée aux animaux dont le but et de leur apprendre à devenir de bons animaux de compagnie. Betty et Polo décident de s’y inscrire, mais parviendront-ils à dépasser leur condition d’animaux de ferme ?

Critique : Cet album parait sous le jeune label « Charivari » de Dargaud. Inauguré en 2024, il est dirigé par Pauline Mermet. Il accueille des albums d’auteurs confirmés ou novices et propose de récits introspectifs, des reportages menés par les auteurs sous la forme subjective, mais aussi des albums jeunesse. Betty & Polo, la grande évasion fait partie de cette dernière catégorie. Accessible à la lecture dès 8/9 ans, cet album parvient tout autant à séduire les adultes. Son auteur, Adrien Poissier a un parcours professionnel atypique. Après l’obtention d’un doctorat de physique, il travaille quelques années dans cette branche, mais aimant depuis toujours dessiner, il décide de changer de voie et devient enseignant et illustrateur. Après l’illustration de plusieurs albums pour la jeunesse, Betty & Polo, la grande évasion est sa première bande dessinée.

Pas de doute, cette bande dessinée est une histoire animalière où les humains n’apparaissent qu’en arrière-plan. Les deux protagonistes sont des animaux à plumes : une oie, Betty et un coquelet, Polo.

Betty & Polo, la grande évasion – Page 7 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Adrien Poissier, Dargaud.

Au début du récit, ils apprennent qu’ils ont été choisi parmi la volaille pour composer le menu de réveillon de la famille du fermier. Ils cherchent alors par tous les moyens à quitter la ferme. Dès l’introduction, le lecteur sourit du ton humoristique choisi par l’auteur pour poser le décor. Adrien Poissier parvient également, dès le départ, à rendre ces deux petits personnages très attachants.

Betty & Polo, la grande évasion – Page 12 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Adrien Poissier, Dargaud.

Après quelques péripéties, Betty et Polo parviennent à s’évader et arrivent en ville, dans une benne à ordure. Ils sont complètement déboussolés. Dans la déchetterie où ils ont atterri, ils rencontrent un rat qui les confronte à la réalité de leur condition d’animaux de ferme. Mué en professeur, ce rongeur roublard, fier d’appartenir au groupe des animaux sauvages, leur apprend la hiérarchie qui régit le monde animal. Betty et Polo comprennent qu’ils font partie du bas de l’échelle. S’ils veulent éviter la boucherie, ils n’ont qu’une seule option : gravir les échelons. Il leur faut donc commencer par devenir des animaux de compagnie. Le rat leur indique l’adresse d’une école où il est possible d’apprendre à devenir les meilleurs compagnons des hommes. Les deux compères valident leur inscription avec quelques subterfuges. Entourés de chiens de toute sorte, les voilà désormais en train d’apprendre tantôt à se tenir en laisse, à chanter harmonieusement, tantôt à attaquer ou à montrer la patte, autant de situations absurdes pour un coquelet et une oie… Pourtant les deux amis s’accrochent et tentent de se faire une place parmi les autres élèves animaux. Tous ont l’espoir de trouver une nouvelle famille d’adoption a l’issue de la remise des prix qui conclut la formation.

Betty & Polo, la grande évasion – Page 18 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Adrien Poissier, Dargaud.

Cette histoire est rocambolesque et hilarante, complètement absurde et subtilement cruelle. Le dessin d’Adrien Poissier est quant à lui léger et expressif. Les couleurs déposées par touches parcimonieuses apportent de la fraicheur et les pages dénuées de cases donnent à l’ensemble un style très aérien. Divisé en plusieurs chapitres, cet album peut très bien se lire en feuilleton ou d’une seul tenant. Il est ainsi bien adapté aux différents rythme de lecture d’un public aussi bien jeune qu’adulte. Le rythme est enlevé et le ton avant tout humoristique et absurde.

La recette de cet album réussi repose sur l’articulation dans une même narration de trois éléments : le récit d’une amitié à toute épreuve, une succession de gags et, en toile de fonds, une réflexion sur la hiérarchie de rôles attribués aux animaux par les hommes. Dans cette histoire, le monde animal est composé, à l’image de notre société humaine, de privilégiés, de marginaux mais aussi de tous ceux qui sont obligés de servir pour être considérés. Pour Betty et Polo, la quête de reconnaissance ne s’avère pas facile et finalement plutôt cruelle, mais Adrien Poissier parvient avec tendresse à rendre compte de leur difficultés. Avec cette fable moderne et délurée, il pointe sans être moralisateur les travers de notre monde au sujet de la condition animale.

Une bande dessinée à lire en famille !

Et, qui sait, le prochain poulet-frites sera peut-être source de discussions familiales sur le sort des animaux.