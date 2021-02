Bliss Éditions lance un financement participatif pour publier l’autobiographie de Trina Robbins

La dessinatrice et militante féministe Trina Robbins est célèbre aux États-Unis pour être à l’origine de la revue Wimmen’s Comix et pour avoir dessiné Wonder Woman.

L’éditeur Bliss Comics et l’éditrice et traductrice Marie-Paule Noël s’associent pour donner jour à un projet séduisant : la publication en langue française de Last Girl Standing, l’autobiographie de l’autrice Trina Robbins. Il s’agit du premier projet en prose de Bliss Éditions qui élargit son catalogue après s’être lancé dans la traduction de l’univers Valiant. Cette initiative arrive après la publication française du recueil Wimmen’s Comix, édité aux États-Unis chez Fantagraphics et publié en France par Komics Initiative.

Née en 1938, Trina Robbins est à la fois une autrice majeure du comics underground des années 1970 et une historienne de la bande dessinée américaine qui, dans le cadre de son activité militante, met en évidence l’apport des femmes dans ce médium. Inscrite dans le mouvement hippie, Trina Robbins a également tenu une boutique de vêtement dans East Village à New-York et fréquenté les icônes du rock de son époque, comme The Mamas and the Papas et Jim Morrison. En dehors de l’underground, Trina Robbins a également œuvré pour Marvel (Misty) et pour DC, où elle a donné vie à Wonder Woman. Méconnue en France, Trina Robbins est en revanche une figure célèbre aux États-Unis : son nom est inscrit dans le « temple de la renommée » des Eisner Awards, qui distingue les grands auteurs américains de bande dessinée. La publication de l’autobiographie de Trina Robbin s’inscrit dans un mouvement plus large qui tend à mettre en évidence le rôle des femmes dans l’histoire de la bande dessinée.

Pour donner naissance à ce projet ambitieux, Bliss Éditions a lancé un financement participatif sur la plate-forme Ulule où il est possible de pré-commander l’ouvrage, qui devrait être livré aux contributeurs au mois d’octobre si la campagne est un succès. L’éditeur s’adresse à la fois aux particuliers, qui recevront leur exemplaire chez eux, et aux libraires. Le lien vers la campagne est disponible via ce lien. Espérons que cette campagne soit couronnée de succès et qu’elle permettra de faire davantage connaître la figure inspirante de Trina Robbins dans l’Hexagone !