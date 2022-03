Bolchoï Arena T.3 : Révolutions - Boulet, Aseyn - la chronique BD

Résumé : Sur Terre, dans la réalité, la crise économique qui couvait semble sur le point d’exploser. Marje, toujours bloquée dans le Bolchoï virtuel, a cependant fait une découverte sans précédent : de la vie numérique inédite. De quoi attirer les convoitises, et se couper de ses anciens amis...

Que de bonheur au moment de voir que ce troisième tome n’était pas le dernier. J’admets avoir senti que la série serait une trilogie et que, annoncé par les violences des premières pages, le dénouement était bien de la partie pour cet opus nommé Révolutions. Le pluriel est de rigueur, car outre la vie découverte par l’héroïne, le ras-le-bol général des classes populaires, on trouve également un élément assez fascinant, à savoir la mise en application d’un portail spatial entre la Terre et Mars, sur le modèle de ce qui se faisait dans le Bolchoï. Il y a donc plusieurs courses qui se jouent dans ce tome, qui fait aboutir certaines d’entre elles, mais réserve bien un final dantesque dans un prochain tome. Pour le reste, ce monde qui jongle entre fusions acquisitions de la réalité, des choses pourtant on ne peut plus éthérées, et les armures, équipements et découvertes in situ du monde virtuel, des éléments a contrario par essence très physiques, continue d’être épatant. Le lecteur reste accroché à ce cocktail à mi-chemin entre Albator et Largo Winch.

Boulet, Aseyn / Delcourt

Continuité toujours, Aseyn assoie un peu plus le style de ce Bolchoï, où on a l’impression qu’Akira croise la route de la Guerre Éternelle, où vaisseaux mastodontes peuvent côtoyer des avatars parfois kawaï. Les planches où alternent les couleurs, d’un jaune poussière des stations spatiales partout à un bleu nuit pour l’espace qui les entourent, sont un régal pour les yeux. L’ensemble séduit encore un peu plus, d’autant que le pathos du scénario est bien retranscrit par des personnages de plus en plus attachants et complexes.

Très fort, ce tome 3 n’est pas conclusif mais il poursuit bien cette saga ambivalente entre réel et virtuel, entre science et miracle, pour une anticipation qui envisage un futur qui serait – pourquoi pas ? – envisageable...