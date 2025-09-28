C’est où le plus loin d’ici ? T.1 & T.2 – Tyler Boss, Matthew Rosenberg – la chronique BD

Dans une jungle urbaine où les adultes ont disparu, le quotidien est rythmé par la survie. Les adolescents sont regroupés en différentes bandes, qui ont chacune leur propre identité.

Résumé : Les adolescents de la bande du collège vivent dans un établissement désaffecté, et disposent de leur propre territoire. Chacun d’entre eux possède un vinyle qu’il considère comme son « dieu ». La perspective de grandir, et donc de devenir adulte, angoisse particulièrement les plus âgés de la bande, dont Prufrock… car les adultes disparaissent. Mais où ? Et que deviennent-ils ? Impossible à dire. En attendant, la bande du collège est secoué par la disparition de l’une de ses membres, Sid, qui s’avère être enceinte. Le reste de la bande, soudée, part à sa recherche, et part se confronter aux autres bandes du quartier… et à faire la rencontre des « Étrangers », ces mystérieuses créatures qui amènent les enfants et nourrissent les différentes bandes.

Critique : Avec son titre original et accrocheur et son atmosphère remplie de mystère, C’est où le plus loin d’ici ? se distingue immédiatement dans le genre bien balisé du récit post-apocalyptique. Organisés en mi-chapitres de quelques pages seulement, le récit nous place in medias res et suscite dès les premières pages de nombreuses interrogations : d’où viennent ces adolescents ? Pourquoi sont-ils cantonnés dans leur espace ? Qui sont ces « Étrangers » qu’ils craignent ? Le récit ne délivre pas de réponse dans ses premières centaines de pages, plongeant le lecteur dans le même brouillard que ses protagonistes. On avance ainsi à pas feutrés dans cet univers violent voire glaçant, que l’on découvre en même temps que les personnages.

C’est où le plus loin d’ici ? T01, BOSS & ROSENBERG ©Casterman, 2025

Il y a clairement du Stephen King dans le scénario horrifique de Matthew Rosenberg, qui nous tient en haleine grâce à son découpage hyper rythmé, son sens du suspense et l’originalité de son univers (des gosses qui vénèrent des vinyles, il fallait y penser). C’est où le plus loin d’ici ? n’est pas avare en personnages déjantés – la maison des enfants déguisés en personnes âgées s’avère à cet égard frappante, tout comme les scènes dans le cirque – et en scènes angoissantes. Les protagonistes de la bande du collège sont bien campés, même s’il ne faut pas trop s’attacher à eux… Dans ce type de récit, le scénariste n’est guère tendre avec ses personnages.

Le dessin de Tyler Boss, qui séduira sans mal les amateurs de comics, repose sur un trait assez épais pour représenter les personnages et des aplats de couleurs qui confèrent aux planches leur atmosphère inquiétante. Le dessinateur soigne tout particulièrement ses décors, entre maisons délabrées, forêt lugubre et cirque où toutes les folies semblent possibles.

Plus court et resserré dans l’espace, le deuxième tome explore la destinée de Sid – qui poursuit sa quête et son exploration – et de quelques personnages. On découvre en particulier les redoutables « Gardiens » qui retiennent deux membres de la bande… S’il est bien difficile de savoir comment le récit va se finir, une chose est certaine : C’est où le plus loin d’ici ? est un véritable page turner bien construit et doté d’un univers franchement original.