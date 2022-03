Cannes 2022 : 18e édition de l’Atelier

News : L’Atelier 2022 présente sa dixième édition au Festival de Cannes. Seize cinéastes ont été invités, dont les projets ont été jugés prometteurs. Ils seront en compagnie de leur producteur et auront la possibilité d’échanger avec de potentiels partenaires, afin de concrétiser leur projet et de réaliser leur métrage. L’ouverture aux coproductions internationales permet en outre à ces artistes de donner un élan à la finition de leur film. Voici la liste des quinze projets et des réalisateurs qui y sont associés.

L'Atelier 2022 © DR

Anna Ist - Rosanne Pel - Pays-Bas

Chimbo cheBere (The Hyenas Song) (ex Akashinga) - Naishe Nyamubaya - Zimbabwe

Cotton Queen - Suzannah Mirghani - Soudan

Guria - Levan Koguashvili - Géorgie

Hamlet from the Slums - Ahmed Fawzi Saleh - Égypte

Made In EU - Stephan Komandarev - Bulgarie

Philax - Rûken Tekeş - Turquie

Sam - E del Mundo - Philippines

The Beer Girl In Yangon - Sein Lyan Tun - Myanmar

The Blind Ferryman - Ali Al-Fatlawi - Irak/Suisse

The Doubt - Ihab Jadallah - Palestine/Israël

The Forest - Tomas Weinreb & Petr Kazda - République tchèque

The Last Tears of The Deceased - Beza Hailu Lemma - Éthiopie

Where The River Begins - Juan Andres Arango - Colombie

You Are My Everything - Michal Vinik - Israël