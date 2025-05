Cannes 2025 : Le Jury et la sélection de la Compétition immersive

© Festival de Cannes 2025

News : Le site du Festival tient à le préciser. « De retour pour une deuxième année consécutive, la Compétition immersive a été instaurée en 2024 pour célébrer les nouvelles formes de narration à travers des expériences spatiales et sensorielles. En s’affranchissant de l’écran et du langage cinématographique traditionnel, les œuvres immersives invitent le spectateur à entrer dans le récit, et souvent à interagir avec lui. » La sélection proposée brasse réalités virtuelle et mixte, mapping vidéo et IA, avec une réflexion sur les relations de pouvoir, la technologie, le naturel, le corps ou nos pairs. Cette année 2025 est également sur le signe de la nouveauté des lieux, la compétition immersive investissant le mythique Hôtel Carlton sur la Croisette.

Luc Jacquet présidera le Jury de la compétition officielle. Biologiste de formation, il s’est engagé dans des expéditions au cours desquelles il a filmé la planète et l’écosystème. Son documentaire le plus célèbre, La marche de l’empereur (2005), a remporté un Oscar. Le cinéaste a tenté de renouveler l’expérience, avec plus ou moins de bonheur pour les cinéphiles, dans La glace et le ciel (clôture Festival de Cannes 2015), L’empereur (2017) ou Voyage au pôle Sud (2024). Il a créé en 2019 Icebreaker Studios pour revisiter la narration autour de la nature.

Luc Jacquet sera entouré de la musicienne, réalisatrice et écrivaine Laurie Anderson, de l’autrice et interprète Tania de Montaigne, de la réalisatrice Martha Fiennes (Chromophobia) et du créateur de jeu vidéo Tetsuya Mizuguchi.

En compétition

BEYOND THE VIVID UNKNOWN

John Fitzgerald, Godfrey Regg

FILLOS DO VENTO : A RAPA

Brais Revalderia, María Fernanda Ordóñez Morla

FROM DUST

Michel van der Aa

IN THE CURRENT OF BEING

Cameron Kostopoulos

LACUNA

Maartje Wegdam, Nienke Huitenga-Broeren

LA FILLE QUI EXPLOSE VR

Charlotte Bruneau, Dominic Desjardins

LA MAISON DE POUPÉE

Charlotte Bruneau, Dominic Desjardins

LILI

Navid Khonsari

tAxI

Yamil Rodriguez, Michael Arcos, Stephen Henderson

Hors compétition

CHEZ MOI

Victoria Yakubova, Frédéric Le Louët

TRAILBLAZER

John Fitzgerald, Godfrey Reggio

Focus

CECI EST MON CŒUR

Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies

CHAMP DE BATAILLE

François Vautier

FLOATING WITH SPIRITS

Juanita Onzaga

ITO MEIKYU

Boris Labbé

OTO’S PLANET

Gwenael François

