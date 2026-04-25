Cannes 2026 : Ira Sachs en compétition officielle

Résumé : New York, à la fin des années 1980. Alors qu’il est confronté à la maladie et la mort, l’artiste Jimmy George rencontre un dernier amour.

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Ira Sachs, Maurício Zacharias

– Distributeur :

– Principaux acteurs : Rami Malek, Rebecca Hall, Ebon Moss-Bachrach, Tom Sturridge, Luther Ford

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Ira Sachs se lance dans le musical (mélodramatique ?) avec un casting international porté par l’Américano-Égyptien Rami Malek, Oscar du meilleur acteur en 2019 pour Bohemian Rhapsody, er vu depuis dans Mourir peut attendre, Oppenheimer et Nuremberg. Réalisateur en marge de Hollywood, mais n’hésitant pas à recourir au star-système, Ira Sachs tourne son premier long métrage en 1996. Il se fait surtout connaître avec le drame Forty Shades of Blue (2005), primé au Festival de Sundance. Ce récit d’un triangle amoureux est diversement apprécié par la critique. On peut lui préférer le gay friendly Keep the Lights On, d’une tonalité autobiographique, inspiré de la relation de couple entre le cinéaste et l’écrivain Bill Clegg. Le film est récompensé au Festival de Berlin. Et c’est au Festival de Deauville qu’Ira Sachs obtient une autre distinction avec Brooklyn Village (2016), qui n’est pas sans évoquer le cinéma de Woody Allen, et à propos duquel notre collaborateur Pierre Vedral pouvait écrire : « Le cinéaste Iras Sachs signe un remarquable drame doux-amer nourri aux petits tracas du quotidien ». En compétition à Cannes 2019, Frankie suscite une indifférence polie. Ce mini-film choral monté autour d’Isabelle Huppert déploie un ton mélancolique d’une agréable tonalité tchékhovienne mais n’évite pas l’académisme. Quant à Passage (2023), il peine à trouver son public, malgré un dispositif ambitieux et le trio d’acteurs convaincant composé par Ben Whishaw, Franz Rogowski et Adèle Exarchopoulos. On espère qu’Ira Sachs saura rebondir et donner le meilleur de lui-même avec The Man I Love.

Ira Sachs à Cannes

2019 : Frankie, Compétition officielle

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