Capitaine Espace, le vagabond du cosmos – L’Abbé - la chronique BD

L’Abbé écrit et dessine cette BD de SF déjantée, où tout est possible. Son protagoniste, régulièrement à côté de ses pompes, enchaîne les bourdes aux conséquences catastrophiques pour l’univers !

Résumé : {Capitaine Espace, le vagabond du cosmos} débute dans l’espace. Un survivant inconscient est sauvé de justesse. Après soins et injections de drogue pour qu’il tienne le coup, l’inconnu se réveille. Interrogé aussi sec, il raconte son histoire. Il s’appelle Espace et travaillait dans une base secrète créant des armes biologiques et des créatures étranges. Mais cette routine ennuyeuse ne lui convenait pas. Tout a basculé le jour où une livreuse de colis express, Barbara, est arrivée au labo...

Critique : L’Abbé nous propose une comédie SF où les allusions salaces et la drogue sont bien présentes, seul manque le rock’n roll. Le récit du capitaine Espace est découpé en petites histoires où l’Abbé explore les thèmes génériques de la SF, races extra-terrestres, machine à voyager dans le temps, exploration spatiale, satellite-prison et robots géants, mais bien plus que les explorer, L’Abbé les détourne pour en sortir un humour absurde et décalé.

Le protagoniste, qui n’a jamais conscience des conséquences de ses actes, ou qui refuse de les admettre, n’est pas forcément très attachant. Nous avons plus d’empathie pour Barbara, la pilote qui doit le supporter et trouver des solutions aux bêtises qu’il commet à longueur de temps. Parce qu’il faut reconnaître que Capitaine Espace est un imbécile un peu imbu de lui-même qui ne se remet jamais en question et dont l’attitude n’est pas forcément drôle en soi. Mais ce monde décalé et impacté par ces erreurs est peut-être ce qui nous fait le plus rire.

L’Abbé / Fluide Glacial

L’Abbé offre un dessin coloré aux aplats éclatants et sait nous entraîner de villes sordides en jungles dangereuses, de cockpits de vaisseaux spatiaux à des planètes sauvages. On prend plaisir à ce graphisme, à ce personnage stylisé en comparaison aux autres humains croisés, moins cartoon. Les histoires, entrecoupées par des moments où l’on retrouve le capitaine en salle d’interrogatoire, prêt à raconter une nouvelle partie de son épopée picaresque, nous étonne toujours, l’Abbé sachant prendre le contrepied de ce que l’on attend.

Capitaine Espace, le vagabond du cosmos est un récit de SF décalé, aux graphismes colorés, qui met en scène un protagoniste un peu pénible dans des aventures absurdes et surprenantes.