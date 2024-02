César 2024 : Le palmarès

News : Dédiée à la grande Micheline Presle et présidée par la pétulante Valérie Lemercier, qui n’a pas abandonné pour autant ses talents d’ex-hôtesse de cérémonie, la 49e soirée des César, retransmise par Canal+, s’est déroulée ce samedi 23 février en direct de l’Olympia. Comme il se doit depuis plusieurs années, les questions sociétales et socio-économiques ont émaillé les discours des intervenants, du réchauffement climatique à la question agricole et la cause palestinienne, en passant par la masculinité toxique (notamment dans le monde du cinéma) avec l’intervention d’une Judith Godrèche déterminée. La réforme des retraites n’a cependant pas été évoquée : il est vrai que son débat n’est plus au calendrier de l’agenda politique... Ces préoccupations se sont retrouvées avec le choix des films primés, tous de grande qualité, et traitant les thèmes de l’inclusion, de l’homoparentalité féminine ou des violences familiales. Après sa Palme d’or à Cannes et d’autres récompenses, notamment aux Golden Globes et BAFTA (en attendant les Oscars ?), Justine Triet a été, sans surprise, la gagnante de la soirée, avec six César attribués à Anatomie d’une chute, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation. Mais la seconde place de choix revient avec justice au Règne animal de Thomas Cailley qui a remporté cinq trophées. Le palmarès est cohérent et confirme la vitalité du cinéma français. En revanche, on regrettera que le César du meilleur film étranger ait été attribué au sympathique mais mineur Simple comme Sylvain, quand les remarquables longs métrages de Marco Bellocchio, Aki Kaurismäki et Christopher Nolan (par ailleurs César d’honneur) étaient nommés. Sur la forme, les César 2024 ont fait le job. Car il est vraiment difficile de donner un dynamisme à ce genre de rituels télévisés, miné par le conformisme et la monotonie. Les César semblent gagner en fluidité et élégance (surtout depuis les pathétiques éditions de 2020 et 2021), avec des binômes de remettants présents pour plusieurs catégories, et bien plus spirituels que des animateurs passés (Alain Chabat, Florence Foresti), sans blagues lourdes ni sketches inutiles, même si le glamour demeure désormais absent. Et l’hommage aux disparus, de Guy Marchand à Jane Birkin, en passant par Michel Ciment, a permis, comme chaque année, de célébrer d’illustres ou méconnus serviteurs du cinéma français.

Le palmarès

César du meilleur film :

ANATOMIE D’UNE CHUTE

produit par MARIE-ANGE LUCIANI, DAVID THION,

réalisé par JUSTINE TRIET

CHIEN DE LA CASSE

produit par ANAÏS BERTRAND,

réalisé par JEAN-BAPTISTE DURAND

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES

produit par HUGO SÉLIGNAC, ALAIN ATTAL,

réalisé par JEANNE HERRY

LE PROCÈS GOLDMAN

produit par BENJAMIN ELALOUF,

réalisé par CÉDRIC KAHN

LE RÈGNE ANIMAL

produit par PIERRE GUYARD,

réalisé par THOMAS CAILLEY

César du meilleur acteur :

ARIEH WORTHALTER dans Le Procès Goldman

ROMAIN DURIS dans Le Règne animal

BENJAMIN LAVERNHE dans L’Abbé Pierre - Une vie de combats

MELVIL POUPAUD dans L’Amour et les forêts

RAPHAËL QUENARD dans Yannick

César de la meilleure actrice :

SANDRA HÜLLER dans Anatomie d’une chute

MARION COTILLARD dans Little Girl Blue

LÉA DRUCKER dans L’Été dernier

VIRGINIE EFIRA dans L’Amour et les forêts

HAFSIA HERZI dans Le ravissement

César de la meilleure réalisation :

JUSTINE TRIET pour Anatomie d’une chute

CATHERINE BREILLAT pour L’Été dernier

JEANNE HERRY pour Je verrai toujours vos visages

CÉDRIC KAHN pour Le Procès Goldman

THOMAS CAILLEY pour Le Règne animal

César du meilleur acteur dans un second rôle :

SWANN ARLAUD dans Anatomie d’une chute

ANTHONY BAJON dans Chien de la casse

ARTHUR HARARI dans Le Procès Goldman

PIO MARMAÏ dans Yannick

ANTOINE REINARTZ dans Anatomie d’une chute

César de la meilleure actrice dans un second rôle :

ADÈLE EXARCHOPOULOS dans Je verrai toujours vos visages

LEÏLA BEKHTI dans Je verrai toujours vos visages

GALATEA BELLUGI dans Chien de la casse

ÉLODIE BOUCHEZ dans Je verrai toujours vos visages

MIOU MIOU dans Je verrai toujours vos visages

César du meilleur scénario original :

JUSTINE TRIET, ARTHUR HARARI pour Anatomie d’une chute

JEAN-BAPTISTE DURAND pour Chien de la casse

JEANNE HERRY pour Je verrai toujours vos visages

NATHALIE HERTZBERG, CÉDRIC KAHN pour Le Procès Goldman

THOMAS CAILLEY, PAULINE MUNIER pour Le Règne animal

César de la meilleure adaptation :

VALÉRIE DONZELLI, AUDREY DIWAN pour L’Amour et les forêts

VANESSA FILHO pour Le Consentement

CATHERINE BREILLAT pour L’Été dernier

César du meilleur premier film :

CHIEN DE LA CASSE

réalisé par JEAN-BAPTISTE DURAND,

produit par ANAÏS BERTRAND

BERNADETTE

réalisé par LÉA DOMENACH,

produit par ANTOINE REIN, FABRICE GOLDSTEIN

LE RAVISSEMENT

réalisé par IRIS KALTENBÄCK,

produit par ALICE BLOCH, THIERRY DE CLERMONT-TONNERRE

VERMINES

réalisé par SÉBASTIEN VANIČEK,

produit par HARRY TORDJMAN

VINCENT DOIT MOURIR

réalisé par STÉPHAN CASTANG,

produit par THIERRY LOUNAS, CLAIRE BONNEFOY

César de la meilleure révélation masculine :

RAPHAËL QUENARD dans Chien de la casse

JULIEN FRISON dans Le Théorème de Marguerite

PAUL KIRCHER dans Le Règne animal

SAMUEL KIRCHER dans L’Été dernier

MILO MACHADO-GRANER dans Anatomie d’une chute

César de la meilleure révélation féminine :

ELLA RUMPF dans Le Théorème de Marguerite

CÉLESTE BRUNNQUELL dans La Fille de son père

KIM HIGELIN dans Le Consentement

SUZANNE JOUANNET dans La Voie royale

REBECCA MARDER dans De grandes espérances

César de la meilleure musique originale :

ANDREA LASZLO DE SIMONE pour Le Règne animal

GABRIEL YARED pour L’amour et les forêts

DELPHINE MALAUSSÉNA pour Chien de la casse

VITALIC pour Disco Boy

GUILLAUME ROUSSEL pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

César du meilleur son :

FABRICE OSINSKI, RAPHAËL SOHIER, MATTHIEU FICHET, NIELS BARLETTA pour Le Règne animal

JULIEN SICART, FANNY MARTIN, JEANNE DELPLANCQ, OLIVIER GOINARD pour Anatomie d’une chute

RÉMI DARU, GUADALUPE CASSIUS, LOÏC PRIAN, MARC DOISNE pour Je verrai toujours vos visages

ERWAN KERZANET, SYLVAIN MALBRANT, OLIVIER GUILLAUME pour Le Procès Goldman

DAVID RIT, GWENNOLÉ LE BORGNE, OLIVIER TOUCHE, CYRIL HOLTZ, NIELS BARLETTA pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

César de la meilleure photographie :

DAVID CAILLEY pour Le Règne animal

SIMON BEAUFILS pour Anatomie d’une chute

JONATHAN RICQUEBOURG pour La Passion de Dodin Bouffant

PATRICK GHIRINGHELLI pour Le Procès Goldman

NICOLAS BOLDUC pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

César du meilleur montage :

LAURENT SÉNÉCHAL pour Anatomie d’une chute

FRANCIS VESIN pour Je verrai toujours vos visages

VALÉRIE LOISELEUX pour Little Girl Blue

YANN DEDET pour Le Procès Goldman

LILIAN CORBEILLE pour Le Règne animal

César des meilleurs costumes :

ARIANE DAURAT pour Le Règne animal

JÜRGEN DOERING pour Jeanne du Barry

PASCALINE CHAVANNE pour Mon crime

TRAN NU YÊN KHÊ pour La Passion de Dodin Bouffant

THIERRY DELETTRE pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

César des meilleurs décors :

STÉPHANE TAILLASSON pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

EMMANUELLE DUPLAY pour Anatomie d’une chute

ANGELO ZAMPARUTTI pour Jeanne du Barry

TOMA BAQUÉNI pour La Passion de Dodin Bouffant

JULIA LEMAIRE pour Le Règne animal

César des meilleurs effets visuels :

CYRILLE BONJEAN, BRUNO SOMMIER, JEAN-LOUIS AUTRET pour Le Règne animal

THOMAS DUVAL pour Acide

LISE FISCHER, CÉDRIC FAYOLLE pour La Montagne

OLIVIER CAUWET pour Les Trois mousquetaires (Partie 1 : D’Artagnan / Partie 2 : Milady)

LÉO EWALD pour Vermines

César du meilleur long-métrage d’animation :

LINDA VEUT DU POULET !

réalisé par CHIARA MALTA, SÉBASTIEN LAUDENBACH,

produit par MARC IRMER, EMMANUEL-ALAIN RAYNAL, PIERRE BAUSSARON

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

réalisé par ALAIN UGHETTO,

produit par ALEXANDRE CORNU, JEAN-FRANÇOIS LE CORRE, MATHIEU COURTOIS

MARS EXPRESS

réalisé par JÉRÉMIE PÉRIN,

produit par DIDIER CRESTE

César du meilleur film documentaire :

LES FILLES D’OLFA

réalisé par KAOUTHER BEN HANIA,

produit par NADIM CHEIKHROUHA

ATLANTIC BAR

réalisé par FANNY MOLINS,

produit par CHLOÉ SERVEL, NICOLAS TIRY

LITTLE GIRL BLUE

réalisé par MONA ACHACHE,

produit par LAETITIA GONZALEZ, YAËL FOGIEL

NOTRE CORPS

réalisé par CLAIRE SIMON,

produit par KRISTINA LARSEN

SUR L’ADAMANT

réalisé par NICOLAS PHILIBERT,

produit par MILÉNA POYLO, GILLES SACUTO, CÉLINE LOISEAU

César du meilleur court-métrage de fiction :

L’ATTENTE

réalisé par ALICE DOUARD,

produit par MARIE BOITARD, ALICE DOUARD

BOLÉRO

réalisé par NANS LABORDE-JOURDÀA,

produit par MARGAUX LORIER

RAPIDE

réalisé par PAUL RIGOUX,

produit par ANNE LUTHAUD

LES SILENCIEUX

réalisé par BASILE VUILLEMIN,

produit par THOMAS GUENTCH

César du meilleur court-métrage d’animation :

ÉTÉ 96

réalisé par MATHILDE BÉDOUET,

produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC, SIMON INGELAERE

DRÔLES D’OISEAUX

réalisé par CHARLIE BELIN,

produit par VIRGINIE GIACHINO, JEAN-STÉPHANE MICHAUX

LA FORÊT DE MADEMOISELLE TANG

réalisé par DENIS DO,

produit par SÉBASTIEN ONOMO

César du meilleur court-métrage documentaire :

LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

réalisé par GALA HERNÁNDEZ LÓPEZ,

produit par NINON CHAPUIS, THIBAULT DE GANTÈS, LUCAS LE POSTEC

L’ACTEUR, OU LA SURPRENANTE VERTU DE L’INCOMPRÉHENSION

réalisé par HUGO DAVID, RAPHAËL QUENARD,

produit par ANAÏS BERTRAND, RAPHAËL QUENARD

L’EFFET DE MES RIDES

réalisé par CLAUDE DELAFOSSE,

produit par YVES BOUVERET

César du meilleur film étranger :

SIMPLE COMME SYLVAIN

réalisé par MONIA CHOKRI

coproduction France MK PRODUCTIONS (Nathanaël Karmitz)

L’ENLÈVEMENT

réalisé par MARCO BELLOCCHIO

Coproduction France AD VITAM PRODUCTION (Alexandra Henochsberg)

LES FEUILLES MORTES

réalisé par AKI KAURISMÄKI

distribution France DIAPHANA DISTRIBUTION

OPPENHEIMER

réalisé par CHRISTOPHER NOLAN

distribution France UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE

PERFECT DAYS

réalisé par WIM WENDERS

distribution France HAUT ET COURT DISTRIBUTION

César d’honneur :

CHRISTOPHER NOLAN

AGNÈS JAOUI