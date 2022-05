Chat de yakuza T.1 – Riddle Kamimura - la chronique BD

Résumé : {Chat de yakuza T.1} raconte l’improbable rencontre entre Jin, un {yakuza} au regard impressionnant, et un petit chaton abandonné tout mignon. Contre toute attente, Jin récupère l’animal effrayé qu’il baptise Sabu. Le félin, lui, est mort de peur, sûr que ce bipède à l’allure terrifiante va le vendre au marché noir, le transformer en brochette ou pire encore...

Critique : On comprend vite Sabu, paralysé par la puissance qui se dégage de Jin, ses nombreuses balafres et cicatrices. Quant à Jin, il s’occupe placidement du chaton et sait exactement ce qu’il lui faut. On soupçonne rapidement ce yakuza d’avoir quelques connaissances en élevage de chat. Et l’on découvre assez vite d’où provient ce savoir.

Selon nous, si la terreur de Sabu est compréhensible au début, on risque de se lasser assez rapidement de ce ressort narratif. Dès que Jin entreprend quelque chose, Sabu fait les pires interprétations sur son sort. Mais comme nous saisissons assez vite qu’il n’a rien à craindre, on ne s’inquiète plus pour lui. Et ce qui était drôle au départ devient peut-être un peu trop inutilement répétitif à la longue, alors que ce n’est que le premier tome. Heureusement, l’intrigue autour de Jin évolue et permet au lecteur d’être suffisamment intéressé pour suivre l’histoire. D’autres personnages arrivent à la fin du tome et on espère que cela apportera un peu de variété avec des rebondissements bienvenus pour la suite de cette histoire.

Une question subsiste après la lecture : pourquoi ce manga tout gentillet se retrouve classé comme un seinen ? Nous réserve-t-il des surprises pour la suite ?

Riddle Kamimura adopte un style graphique typique du manga. Noir et blanc, trames de gris, personnages stylisés, décors réalistes, lignes de vitesse...

Notons que les contre-plongée à contre-jour sur Jin, la vision de Sabu, nous font pleinement ressentir les craintes du chaton, avec un petit ton humoristique appréciable. Quant à Jin, imperturbable, il dégage une confiance tranquille qui contraste avec les expressions apeurées du chaton, incapable de garder son calme.

Chat de yakuza T.1 est un récit drôle au départ, mais qui risque de tourner assez vite en rond. La venue de nouveaux personnages devrait relancer l’intérêt pour la suite du récit.