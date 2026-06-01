Cheyenne – Patrick Prugne – la chronique BD

Patrick Prugne poursuit sa « saga indienne » en revenant sur le massacre de Sand Creek, symbole de la violence débridée de la jeune nation américaine envers les Amérindiens.

Résumé : En 1864, la guerre de Sécession qui ravage les États-Unis est sur le point de s’achever. Charlie et George sont deux métis né d’une femme cheyenne et d’un commerçant blanc qui se sont engagés dans l’armée confédérée : faits prisonniers, ils ont finalement été libéré à condition de ne pas reprendre les armes. Ils retournent dans les Grandes Plaines, près du territoire cheyenne, mais ils sont confrontés à l’hostilité des blancs. L’un décide de retourner vivre avec les Cheyennes, l’autre de vivre en américain. Mais la tension entre l’armée yankee et les Cheyennes est à son comble. Les convois de colons et de chercheurs d’or sont attaqués sporadiquement par les Indiens, quand l’armée américaine ne respecte pas les traités censés garantir la préservation de leurs territoires… En dépit de la volonté d’apaisement de certains comme William Bent, le père des deux métis et fondateur d’un fort à son nom, la haine de l’autre et la rapacité de l’armée américaine l’emportent.

Critique : Patrick Prugne construit patiemment, depuis la publication en 2009 de Canoë Bay, sa « saga indienne », western contemporain qui privilégie le point de vue des populations amérindiennes et les personnages situés entre les deux mondes, comme Georges et Charley dans Cheyenne. Ses albums sont le fruit d’un travail de documentation et d’une reconstitution minutieuse des faits et des coutumes de ces populations. S’il puise dans une longue tradition culturelle qui a connue ses heures de gloire au cinéma comme en bande dessinée, Patrick Prugne évite tout cliché dans sa représentation et met en évidence une dialectique entre rapprochement des peuples – incarné par les métis – et intolérance, voire haine de l’autre.

© Patrick Prugne / Daniel Maghen

Cheyenne revient sur un moment emblématique de la violence de la conquête de l’Ouest : le massacre de Sand Creek (Colorado) commis le 29 novembre 1864 à l’encontre d’un village cheyenne et arapahos : hommes, femmes et vieillards ont été pris par surprise et massacrés, en violation des accords de paix. L’album revient sur les tensions qui précèdent cet événement et la responsabilité du colonel Chivington dans le massacre. Les personnages mis en scène dans l’album, à commencer par les deux frères au centre de cette histoire, sont attestés. L’album impressionne par son réalisme et la minutie dans la représentation des décors.

© Patrick Prugne / Daniel Maghen

Les planches réalisées par Patrick Prugne sont un régal pour l’œil. Le dessinateur maîtrise à merveille les dégradés de couleurs pour figurer le ciel et les vastes étendues des Grandes Plaines, représentées à différentes saisons. Il excelle par ailleurs dans la représentation des chevaux, animal si difficile à dessiner. Il n’est pas étonnant de voir cet album être publié par Daniel Maghen, qui officie d’abord comme galeriste. L’album bénéficie d’ailleurs d’une fabrication impeccable, avec un papier et un format qui mettent en valeur la qualité du trait de Patrick Prugne.

Les amateurs de western prendront un grand plaisir à lire Cheyenne, qui séduit tant par ses qualités graphiques que par sa reconstitution fidèle des événements.

Pour en savoir davantage, écoutez l’interview menée par Jérôme Vincent pour Cheyenne sur Dans ma bulle !