Dans ma bulle #737. La BD Finlandaise et Corto Maltese à l’honneur à BD Aix.

"Comme chaque printemps, le Festival BD & Arts associés des Rencontres du 9e Art s’installe à Aix-en-Provence. Du 11 avril au 23 mai, l’occasion de retrouver dans un format renouvelé le Festival avec ses expositions, toutes des créations, en accès libre dans différents lieux de la ville. Au menu de cette édition 2026, le mythique Hugo Pratt et son célèbre alter ego Corto Maltese, le meilleur de la scène BD finlandaise contemporaine avec KutiKuti, un duo franco-allemand inédit avec Joëlle Jolivet et Katrin Stangl et l’illustratrice jeunesse de Maison Georges, Gaëlle Alméras, à l’air libre. L’affiche est, cette année, confiée à l’artiste berlinoise Katia Fouquet".

Serge Darpeix, au micro de Fred Michel, dévoile le contenu de cette 22e édition riche en créations et découvertes.

Un échange enregistré à Aix en Provence, en avril 2026.