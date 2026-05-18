Dans ma bulle #23 - rencontre avec Gilles Rochier

Quand la bande dessinée s’adapte : Ta mère la pute de Gilles Rochier, une interview au festival Bédérama.

Bédérama accueillait cette année Gilles Rochier pour évoquer l’adaptation de sa bande dessinée Ta mère la pute, publiée en 2011 chez Six Pieds sous Terre et lauréate du Prix révélation du festival d’Angoulême 2012, par les étudiants de l’école Kourtrajmé.

L’occasion pour nous de revenir avec lui sur son parcours et son travail.