Semaine du 27 mai 2026 : les sorties en salle

Le 26 mai 2026
Les films de Tereza Nvotová, György Pálfi, Marie-Elsa Sgualdo, Walid Mattar et d’Agnès Jaoui méritent l’attention, quand le centenaire de Marilyn Monroe permet de revoir Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks.
News : Les nouveautés de la semaine du 27 mai 2026 sont :
Longs métrages de fiction
– À bras-le-corps (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo
– Cocotte, de György Pálfi
– Le coyote, de Katherine Jerkovic
– Colony, de Yeon Sang-ho
– Father, de Tereza Nvotová
– Mata, de Rachel Lang
– L’objet du délit, de Agnès Jaoui
– Pauline, Reversible, de Keven Hamon, Renaud Cathelineau
– Le pont, de Walid Mattar
– Tout va super, de Patrick Cassir
– Le virtuose, de Daniel Roher
Longs métrages documentaires
– Cuba et Alaska, de Yegor Troyanovsky
– Holy Destructors, de Aistė Žegulytė
Long métrage d’animation
– Le dernier souffle d’un yakuza, de Baku Kinoshita
Spectacles
– Le dernier rêve de Frida et Diego (Metropolitan Opera), de Deborah Colker (30 mai)
– Paul Mirabel - Par amour : Le spectacle au cinéma, de Nathanael Munnich (28 mai)
Reprises
– L’homme qui voulut être roi, de John Huston (1975)
– Les hommes préfèrent les blondes, de Howard Hawks (1954)
Galerie photos
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