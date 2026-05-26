Semaine du 27 mai 2026 : les sorties en salle

Les films de Tereza Nvotová, György Pálfi, Marie-Elsa Sgualdo, Walid Mattar et d’Agnès Jaoui méritent l’attention, quand le centenaire de Marilyn Monroe permet de revoir Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks.

News : Les nouveautés de la semaine du 27 mai 2026 sont :

Longs métrages de fiction

– À bras-le-corps (Silent Rebellion), de Marie-Elsa Sgualdo

– Cocotte, de György Pálfi

– Le coyote, de Katherine Jerkovic

– Colony, de Yeon Sang-ho

– Father, de Tereza Nvotová

– Mata, de Rachel Lang

– L’objet du délit, de Agnès Jaoui

– Pauline, Reversible, de Keven Hamon, Renaud Cathelineau

– Le pont, de Walid Mattar

– Tout va super, de Patrick Cassir

– Le virtuose, de Daniel Roher

Longs métrages documentaires

– Cuba et Alaska, de Yegor Troyanovsky

– Holy Destructors, de Aistė Žegulytė

Long métrage d’animation

– Le dernier souffle d’un yakuza, de Baku Kinoshita

Spectacles

– Le dernier rêve de Frida et Diego (Metropolitan Opera), de Deborah Colker (30 mai)

– Paul Mirabel - Par amour : Le spectacle au cinéma, de Nathanael Munnich (28 mai)

Reprises

– L’homme qui voulut être roi, de John Huston (1975)

– Les hommes préfèrent les blondes, de Howard Hawks (1954)