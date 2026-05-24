Cannes 2026 : Le palmarès de toutes les sections

Le 24 mai 2026
Cristian Mungiu a obtenu la seconde Palme d’or de sa carrière avec Fjord, qui lui a été remise lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Andreï Zviaguintsev et Pawel Pawlikowski font partie des autres lauréats.
- © 2026 Festival de Cannes
News : La seconde Palme d’or attribuée à Cristian Mungiu n’est pas déméritée, loin de là. Fjord est un film majeur, d’une perfection narrative et visuelle, et posant des questions essentielles, en particulier sur le poids des valeurs universelles. Mungiu rejoint ainsi le club des cinéastes doublement palmés, avec Coppola, Bille August, Kusturica, Imamura, les frères Dardenne, Haneke, Loach et Ruben Östlund. Le reste du palmarès est à l’image d’une sélection 2026 ambitieuse mais inégale, avec beaucoup de propositions remarquables mais aussi quelques déceptions ou des œuvres diversement reçues. La présence au palmarès de trois films ayant partagé notre rédaction est emblématique de cette dualité. On est content pour les deux jeunes comédiens de Coward mais Lukas Dhont a signé ici le moins bon de ses trois longs métrages, et des acteurs expérimentés qui nous ont impressionnés auraient pu avoir le Prix d’interprétation, à l’instar de Swann Arlaud et Javier Bardem. Un Prix de la mise en scène peut paraître excessif pour récompenser le clivant La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi, bouleversant pour les uns, pompier pour les autres. Enfin le choix du Prix du Jury accordé à L’aventure rêvée de Valeska Grisebach ravit les fans d’une réalisatrice intransigeante mais peut laisser perplexe au regard d’un dispositif assez lassant. Par contre, on se réjouit sans réserves des prix obtenus par Andreï Zviaguintsev (Grand Prix pour Minotaure) et Pawel Pawlikowski (Prix de la mise en scène ex æquo pour Fatherland). Mais on peut estimer que Ryūsuke Hamaguchi (Soudain) méritait mieux que d’être distingué via ses deux interprètes féminines, au demeurant excellentes. Enfin, les jurés cannois ont une fois de plus ignoré James Gray qui a pourtant à nouveau confirmé, avec Paper Tiger, qu’il était l’un des plus importants cinéastes contemporains.
Parmi les autres programmations de la sélection officielle, Un Certain Regard a une fois de plus brillé par sa singularité. On peut citer notamment Everytime de Sandra Wollner (Prix Un Certain Regard), Les éléphants dans la brume d’Abinash Bikram Shah (Prix du Jury et Prix de la meilleure création sonore), Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo (Caméra d’or et Prix FIPRESCI), ou encore Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun (Queer Palm) et Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg. Les autres sections officielles ont permis d’apprécier, entre autres, Her Private Hell de Nicolas Winding Refn (Hors compétition), Full Phil de Quentin Dupieux (Séances de Minuit), Le bois de Klara de Volker Schlöndorff et Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré (Cannes Première) et, pour la pré-ouverture du Festival, Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, en copie restaurée (Cannes Classics). Cannes, c’est également trois sections parallèles et les festivaliers effectuant la navette entre le Palais, Miramar, le théâtre Croisette et le cinéma les Arcades ont pu apprécier des œuvres aussi originales que La Gradiva de Marine Atlan (Grand Prix AMI Paris à la Semaine de la Critique), Les roses rouges de Bruno Dumont (Séance spéciale Quinzaine des Cinéastes) et Dans la gueule de l’autre de Mahsa Karampour (ACID).
Compétition officielle
Palme d’or
Fjord de Cristian Mungiu
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Grand Prix
Minotaure de Andreï Zviaguintsev
Prix de la mise en scène (ex æquo)
La bola negra de Javier Calvo, Javier Ambrossi
Fatherland de Pawel Pawlikowski
Prix d’interprétation masculine
Valentin Campagne et Emmanuel Macchia dans Coward
Prix d’interprétation féminine
Virginie Efira et Tao Okamoto dans Soudain
Prix du Jury
L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach
Prix du scénario
Notre salut de Emmanuel Marre
Courts métrages
Palme d’or
Para los contrincantes (Aux advsersaires) de Federico Luis
Caméra d’or
Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo
Palme d’or d’honneur
Peter Jackson
Barbra Streisand
John Travolta
Un Certain Regard
Prix Un Certain Regard
Everytime de Sandra Wollner
Prix du Jury
Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
Prix spécial du Jury
Le corset de Louis Clichy
Prix du meilleur acteur
Bradley Fiona Dembeasset dans Congo Boy
Prix des meilleures actrices
Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas dans Ton amour maternel
Prix de la meilleure création sonore (à l’initiative de l’ONG La Semaine du Son)
Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah
Cinef
Premier Prix
Laser-Gato (Laser-Cat) de Lucas Acher
Deuxième Prix
Silent Voices de Nadine Misong Jin
Troisième Prix (ex æquo)
Aldrig nok (Jamais assez) de Julius Lagoutte Larsen
Growing Stones, Flying Papers, de Roozbeh Gezerseh, Soraya Shamsi
Prix CST
Prix CST de l’artiste-technicien
Nicolas Rumpl, chef monteur de Notre salut
Prix CST de la jeune technicienne
Esther Mysius, cheffe décoratrice de Histoires de la nuit
Prix de la Compétition Immersive
Prix de la Meilleure Œuvre Immersive
Katàbasis de Ugo Arsac
Mention Œuvre Immersive
The Black Mirror Experience de David Bardos, Damià Ferràndiz.
Quinzaine des Cinéastes
Prix SACD
Shana de Lila Pinell
Label Europa Cinemas
L’Espèce explosive de Sarah Arnold
Prix du Public
Je vois les immeubles tomber comme la foudre de Clio Barnard
Carrosse d’or
Claire Simon
Prix Alpine
Alice Winocour
Semaine de la Critique
Grand Prix AMI Paris
La Gradiva de Marine Atlan
Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation
Aina Clotet dans Viva
Prix Découverte Leitz Cine du court métrage
Skinny Bottines, de Romain F. Dubois
Prix SACD
Blerta Basholli & Nicole Borgeat pour Dua
Prix de la Fondation Gan à la Diffusion
La Deuxième fille de Zou Jing
Prix Canal+ du court métrage
« Vaterland » or A Bule Named Yanto de Berthold Wahjudi
Prix FIPRESCI
Fjord de Cristian Mungiu (Compétition officielle)
Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo (Un Certain Regard)
La Deuxième fille de Jing Zou (Semaine de la Critique)
Œil d’or
Œil d’or du meilleur documentaire
Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani
Mention spéciale du Jury
Tin Castle de Alexander Murphy
Prix œcuménique
Fjord de Cristian Mungiu
Queer Palm
Queer Palm
Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Jane Schoenbrun
Prix Révélation
Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall
Prix spécial du Jury
Silent Voices de Nadine Misong Jin
Prix de la Citoyenneté
Lauréat 2026
Fjord de Cristian Mungiu
Mention
Notre salut de Emmanuel Marre
Cannes Soundtrack
Prix Cannes Soundtrack de la musique de film (ex æquo)
Alberto Iglesias pour Autofiction
Sacha et Evgueni Galperine pour Minotaure
Prix des cinémas Art et Essai
Notre salut de Emmanuel Marre
Mention spéciale
Prix CinÉduc
Hommage à Pierre Angénieux
Akiko Ashizawa (Japon)
Encouragements Spécial Angénieux
Nguyễn Phan Linh Đan (Vietnam)
Prix Écoprod
Soudain de Ryūsuke Hamaguchi
Mention
Notre salut de Emmanuel Marre
Prix Cinéma des étudiants France Culture
Catégorie fiction
L’Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier
Catégorie documentaire
Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi
Autres prix
Prix François Chalais
Fjord de Cristian Mungiu
Prix de la Semaine du Cinéma Positif
Coward de Lukas Dhont
Prix Women in Motion
Julianne Moore
Prix Women In Motion Talent Émergent
Margherita Spampinato
Build Your Dream Award
Honeymoon de Zhanna Ozirna
Trophées Chopard
Odessa A’zion
Connor Swindells
Palm Dog
Yuri dans La Chienne
Mention : Lola dans I See Buildings Fall Like Lightning
Galerie Photos
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