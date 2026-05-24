Cannes 2026 : Le palmarès de toutes les sections

Cristian Mungiu a obtenu la seconde Palme d’or de sa carrière avec Fjord , qui lui a été remise lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Andreï Zviaguintsev et Pawel Pawlikowski font partie des autres lauréats.

© 2026 Festival de Cannes

News : La seconde Palme d’or attribuée à Cristian Mungiu n’est pas déméritée, loin de là. Fjord est un film majeur, d’une perfection narrative et visuelle, et posant des questions essentielles, en particulier sur le poids des valeurs universelles. Mungiu rejoint ainsi le club des cinéastes doublement palmés, avec Coppola, Bille August, Kusturica, Imamura, les frères Dardenne, Haneke, Loach et Ruben Östlund. Le reste du palmarès est à l’image d’une sélection 2026 ambitieuse mais inégale, avec beaucoup de propositions remarquables mais aussi quelques déceptions ou des œuvres diversement reçues. La présence au palmarès de trois films ayant partagé notre rédaction est emblématique de cette dualité. On est content pour les deux jeunes comédiens de Coward mais Lukas Dhont a signé ici le moins bon de ses trois longs métrages, et des acteurs expérimentés qui nous ont impressionnés auraient pu avoir le Prix d’interprétation, à l’instar de Swann Arlaud et Javier Bardem. Un Prix de la mise en scène peut paraître excessif pour récompenser le clivant La bola negra de Javier Calvo et Javier Ambrossi, bouleversant pour les uns, pompier pour les autres. Enfin le choix du Prix du Jury accordé à L’aventure rêvée de Valeska Grisebach ravit les fans d’une réalisatrice intransigeante mais peut laisser perplexe au regard d’un dispositif assez lassant. Par contre, on se réjouit sans réserves des prix obtenus par Andreï Zviaguintsev (Grand Prix pour Minotaure) et Pawel Pawlikowski (Prix de la mise en scène ex æquo pour Fatherland). Mais on peut estimer que Ryūsuke Hamaguchi (Soudain) méritait mieux que d’être distingué via ses deux interprètes féminines, au demeurant excellentes. Enfin, les jurés cannois ont une fois de plus ignoré James Gray qui a pourtant à nouveau confirmé, avec Paper Tiger, qu’il était l’un des plus importants cinéastes contemporains.

Parmi les autres programmations de la sélection officielle, Un Certain Regard a une fois de plus brillé par sa singularité. On peut citer notamment Everytime de Sandra Wollner (Prix Un Certain Regard), Les éléphants dans la brume d’Abinash Bikram Shah (Prix du Jury et Prix de la meilleure création sonore), Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo (Caméra d’or et Prix FIPRESCI), ou encore Teenage Sex and Death at Camp Miasma de Jane Schoenbrun (Queer Palm) et Quelques mots d’amour de Rudi Rosenberg. Les autres sections officielles ont permis d’apprécier, entre autres, Her Private Hell de Nicolas Winding Refn (Hors compétition), Full Phil de Quentin Dupieux (Séances de Minuit), Le bois de Klara de Volker Schlöndorff et Mariage au goût d’orange de Christophe Honoré (Cannes Première) et, pour la pré-ouverture du Festival, Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, en copie restaurée (Cannes Classics). Cannes, c’est également trois sections parallèles et les festivaliers effectuant la navette entre le Palais, Miramar, le théâtre Croisette et le cinéma les Arcades ont pu apprécier des œuvres aussi originales que La Gradiva de Marine Atlan (Grand Prix AMI Paris à la Semaine de la Critique), Les roses rouges de Bruno Dumont (Séance spéciale Quinzaine des Cinéastes) et Dans la gueule de l’autre de Mahsa Karampour (ACID).

Compétition officielle

Palme d’or

Fjord de Cristian Mungiu

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Grand Prix

Minotaure de Andreï Zviaguintsev

Prix de la mise en scène (ex æquo)

La bola negra de Javier Calvo, Javier Ambrossi

Fatherland de Pawel Pawlikowski

Prix d’interprétation masculine

Valentin Campagne et Emmanuel Macchia dans Coward

Prix d’interprétation féminine

Virginie Efira et Tao Okamoto dans Soudain

Prix du Jury

L’Aventure rêvée de Valeska Grisebach

Prix du scénario

Notre salut de Emmanuel Marre

Courts métrages

Palme d’or

Para los contrincantes (Aux advsersaires) de Federico Luis

Caméra d’or

Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo

Palme d’or d’honneur

Peter Jackson

Barbra Streisand

John Travolta

Un Certain Regard

Prix Un Certain Regard

Everytime de Sandra Wollner

Prix du Jury

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

Prix spécial du Jury

Le corset de Louis Clichy

Prix du meilleur acteur

Bradley Fiona Dembeasset dans Congo Boy

Prix des meilleures actrices

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas dans Ton amour maternel

Prix de la meilleure création sonore (à l’initiative de l’ONG La Semaine du Son)

Les éléphants dans la brume de Abinash Bikram Shah

Cinef

Premier Prix

Laser-Gato (Laser-Cat) de Lucas Acher

Deuxième Prix

Silent Voices de Nadine Misong Jin

Troisième Prix (ex æquo)

Aldrig nok (Jamais assez) de Julius Lagoutte Larsen

Growing Stones, Flying Papers, de Roozbeh Gezerseh, Soraya Shamsi

Prix CST

Prix CST de l’artiste-technicien

Nicolas Rumpl, chef monteur de Notre salut

Prix CST de la jeune technicienne

Esther Mysius, cheffe décoratrice de Histoires de la nuit

Prix de la Compétition Immersive

Prix de la Meilleure Œuvre Immersive

Katàbasis de Ugo Arsac

Mention Œuvre Immersive

The Black Mirror Experience de David Bardos, Damià Ferràndiz.

Quinzaine des Cinéastes

Prix SACD

Shana de Lila Pinell

Label Europa Cinemas

L’Espèce explosive de Sarah Arnold

Prix du Public

Je vois les immeubles tomber comme la foudre de Clio Barnard

Carrosse d’or

Claire Simon

Prix Alpine

Alice Winocour

Semaine de la Critique

Grand Prix AMI Paris

La Gradiva de Marine Atlan

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation

Aina Clotet dans Viva

Prix Découverte Leitz Cine du court métrage

Skinny Bottines, de Romain F. Dubois

Prix SACD

Blerta Basholli & Nicole Borgeat pour Dua

Prix de la Fondation Gan à la Diffusion

La Deuxième fille de Zou Jing

Prix Canal+ du court métrage

« Vaterland » or A Bule Named Yanto de Berthold Wahjudi

Prix FIPRESCI

Fjord de Cristian Mungiu (Compétition officielle)

Ben’imana de Marie Clémentine Dusabejambo (Un Certain Regard)

La Deuxième fille de Jing Zou (Semaine de la Critique)

Œil d’or

Œil d’or du meilleur documentaire

Rehearsals for a Revolution de Pegah Ahangarani

Mention spéciale du Jury

Tin Castle de Alexander Murphy

Prix œcuménique

Fjord de Cristian Mungiu

Queer Palm

Queer Palm

Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Jane Schoenbrun

Prix Révélation

Du fioul dans les artères de Pierre Le Gall

Prix spécial du Jury

Silent Voices de Nadine Misong Jin

Prix de la Citoyenneté

Lauréat 2026

Fjord de Cristian Mungiu

Mention

Notre salut de Emmanuel Marre

Cannes Soundtrack

Prix Cannes Soundtrack de la musique de film (ex æquo)

Alberto Iglesias pour Autofiction

Sacha et Evgueni Galperine pour Minotaure

Prix des cinémas Art et Essai

Notre salut de Emmanuel Marre

Mention spéciale

Prix CinÉduc

Hommage à Pierre Angénieux

Akiko Ashizawa (Japon)

Encouragements Spécial Angénieux

Nguyễn Phan Linh Đan (Vietnam)

Prix Écoprod

Soudain de Ryūsuke Hamaguchi

Mention

Notre salut de Emmanuel Marre

Prix Cinéma des étudiants France Culture

Catégorie fiction

L’Inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier

Catégorie documentaire

Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi

Autres prix

Prix François Chalais

Fjord de Cristian Mungiu

Prix de la Semaine du Cinéma Positif

Coward de Lukas Dhont

Prix Women in Motion

Julianne Moore

Prix Women In Motion Talent Émergent

Margherita Spampinato

Build Your Dream Award

Honeymoon de Zhanna Ozirna

Trophées Chopard

Odessa A’zion

Connor Swindells

Palm Dog

Yuri dans La Chienne

Mention : Lola dans I See Buildings Fall Like Lightning

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