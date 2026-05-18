Dans ma bulle #736. Peut on encore parler de la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée ? Dans ma bulle en public 7 mai 2026.

Le 18 mai 2026
Bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir Alire. Une émission comme tous les mois en public, depuis l’Académie BD Delcourt qui nous accueille dans le 11ème arrondissement, et avec la fine équipe : David Neau, Julie Demange, Fred Michel, Florian Moine et Jérôme Vincent.
Cette émission est enregistrée la veille du 8 mai. Et nous n’avons pas étré chercher très loin notre thématique : Peut-on encore faire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en BD ? Et pour raconter quoi ? On peut parfois se demander si c’est encore possible, vu l’avalanche d’albums qui racontent cette guerre. On verra tout cela dans la deuxième partie de l’émission, avant nos conseils lectures, et après les news du monde de la BD !
Quelques news pour commencer :
L’expo Chaïm Kaliski. « Jim d’Etterbeek » au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris
L’exposition "Cling ! La bande dessinée parle cash" à la Monnaie de Paris.
L’exposition Ugo Bienvenu à la Galerie Martel.
La fin du financement de Court bouillon et le festival bdfil
La suite de l’intégrale Gotlib avec le deuxième tome consacré à l’année 1968 paru en Avril chez Fluide Glacial et sortie le 7 mai de Run to Heaven T.3 de Toan chez Ankama, une autre manière de parler de la guerre.
Le dossier Seconde Guerre mondiale :
Pour commencer, Chloé Creoff de l’Office National des combattants et des victimes de guerre, nous présente le concours Bulle de Mémoire.
Quelques recommandations de lectures :
Gen d’Hiroshima
Jurassik Reich
Le petit théâtre des opérations
La guerre d’Alan d’Emmanuel Guibert
Les compagnons de la Libération de Jean-Yves Le Naour et Tarral, série en 10 tomes...
Seules à Berlin de Nicolas Juncker
Les 100 Derniers Jours d’Hitler de Jean-Pierre Pécau, Filip Andronik et Senad Mavric.
Les conseils de lecture
La fête du flip ! chez FLBLBB
Je ne veux pas travailler, de Nele Jongeling, chez L’employé du moi
Quand la femme était l’homme d’Ulli Lust. Éditions çà et là
Deux à Berlin, de Louis Alloing & Rodolphe chez Pictavita
Saperlache de Sylvain Escallon, chez Sarbacane
Encordée avec une ombre de Thomas Luksenberg chez Paulsen
On a marché dans la jungle de Pain(t) chez La Valtynière
On accueille également une nouvelle pastille mensuelle consacrée aux super-héroïnes et super-héros oublié-es, aujourd’hui : Fantomah, de Flechter Hanks.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.