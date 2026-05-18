Dans ma bulle #736. Peut on encore parler de la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée ? Dans ma bulle en public 7 mai 2026.

Bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir Alire. Une émission comme tous les mois en public, depuis l’Académie BD Delcourt qui nous accueille dans le 11ème arrondissement, et avec la fine équipe : David Neau, Julie Demange, Fred Michel, Florian Moine et Jérôme Vincent.

Cette émission est enregistrée la veille du 8 mai. Et nous n’avons pas étré chercher très loin notre thématique : Peut-on encore faire l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en BD ? Et pour raconter quoi ? On peut parfois se demander si c’est encore possible, vu l’avalanche d’albums qui racontent cette guerre. On verra tout cela dans la deuxième partie de l’émission, avant nos conseils lectures, et après les news du monde de la BD !

Quelques news pour commencer :

L’expo Chaïm Kaliski. « Jim d’Etterbeek » au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris

L’exposition "Cling ! La bande dessinée parle cash" à la Monnaie de Paris.

L’exposition Ugo Bienvenu à la Galerie Martel.

La fin du financement de Court bouillon et le festival bdfil

La suite de l’intégrale Gotlib avec le deuxième tome consacré à l’année 1968 paru en Avril chez Fluide Glacial et sortie le 7 mai de Run to Heaven T.3 de Toan chez Ankama, une autre manière de parler de la guerre.

Le dossier Seconde Guerre mondiale :

Pour commencer, Chloé Creoff de l’Office National des combattants et des victimes de guerre, nous présente le concours Bulle de Mémoire.

Quelques recommandations de lectures :

Gen d’Hiroshima

Jurassik Reich

Le petit théâtre des opérations

La guerre d’Alan d’Emmanuel Guibert

Les compagnons de la Libération de Jean-Yves Le Naour et Tarral, série en 10 tomes...

Seules à Berlin de Nicolas Juncker

Les 100 Derniers Jours d’Hitler de Jean-Pierre Pécau, Filip Andronik et Senad Mavric.

Les conseils de lecture

La fête du flip ! chez FLBLBB

Je ne veux pas travailler, de Nele Jongeling, chez L’employé du moi

Quand la femme était l’homme d’Ulli Lust. Éditions çà et là

Deux à Berlin, de Louis Alloing & Rodolphe chez Pictavita

Saperlache de Sylvain Escallon, chez Sarbacane

Encordée avec une ombre de Thomas Luksenberg chez Paulsen

On a marché dans la jungle de Pain(t) chez La Valtynière

On accueille également une nouvelle pastille mensuelle consacrée aux super-héroïnes et super-héros oublié-es, aujourd’hui : Fantomah, de Flechter Hanks.