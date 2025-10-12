Civilisations : Rome - France Richemond, Federico Ferniani - la chronique BD

Résumé : En 281 de notre ère, alors l’Empire romain semble à son apogée, un groupe d’astrologues prédit sa ruine, mais peut encore le prolonger. Entre complots politiques, sciences occultes et sélections d’empereurs charismatiques, cette confrérie tente de dévier le destin d’une civilisation tout entière...

Critique : Troisième et dernier opus de cette ambitieuse série qui distinguait trois civilisations, et ce dans l’ordre chronologique de grandeur, puisqu’après l’Egypte et la Crète, c’est donc Rome qui est racontée à travers un récit mêlant faits historiques et légendes mystiques. Pour narrer l’apogée et le déclin de la civilisation de la ville aux sept collines, le choix d’une société secrète œuvrant dans l’ombre à sa persistance a permis de mettre à distance les cabales et les soubresauts d’un empire qui a choisi de placer plusieurs têtes à son sommet, le pouvoir étant devenu trop grand pour être central. Les faits historiques donnent raison à tout ce qui est dit ou prédit, même si certains hommes et femmes ne peuvent se révéler fiables, la société parvient à prolonger la vie de cet empire. Le prolongement de l’empire s’effectue au prix de l’ascension de la religion chrétienne. Il est intéressant de voir l’évolution de certains de ses membres, influencés, dans le déni cruel ou dans l’optimisme béat, sans que cela entre en collision avec la vie des vrais généraux, empereurs, impératrices et nobles qui ont fait vaciller ou conforter le pouvoir romain.

© Delcourt / Ferniani

Pour soutenir ces deux siècles qui constituent la fin de l’Empire, le dessin joue sur une belle alternance entre l’épique des combats et le faste des palais, contre les chemins boueux et le pathétique de certaines scènes. Évidemment, il y a une petite dose d’érotisme et une large palette de costumes, décors et détails dignes des péplums, et les grandes planches donnent encore davantage cette impression de luxe et de décadence, deux éléments chers aux représentations de la Rome antique, ici coincée dans cette fin d’époque souvent ignorée des récits.

© Delcourt / Ferniani

Fresque mêlant un peu de fantastique à l’historique, sans jamais tomber dans l’uchronie, ce Civilisations : Rome est un album de belle facture qui évoque le déclin d’un empire vu comme l’intérieur, comme un écho d’une situation présente...