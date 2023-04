Coffee Moon T.4 – Mochito Bota - la chronique BD

Résumé : Ce quatrième volume démarre sur Pieta qui débute sa journée en se posant de nombreuses questions. Elle retrouve ses trois amies. L’heure est grave car en marchant, elle constate qu’une troisième aiguille est réapparue sur l’horloge de la ville.

Critique : Ce quatrième tome met sur le devant de la scène de nouvelles arrivantes dans ce jeu de guerre. En effet, Pieta et ses amies ont identifié leur ennemi. Mais que prépare-t-il ? Et qui est à la tête de tout cela ? Nous en saurons un peu plus car pour ce tome, nous passons à certains moments du point de vue de la Syzygie, un autre groupe de jeunes filles aux pouvoirs redoutables. Mais d’où viennent ces pouvoirs ? Comment naissent-ils ? Pourquoi certaines personnes les acquièrent et pas d’autres ?

Autant de questions qui resteront en suspens. Mais en tout cas, ce quatrième volume est tourné vers l’action car nos héroïnes vont être victimes d’une attaque groupée de la Syzigie. Comment vont-elles s’en sortir ?

Machito Bota garde toujours son monde aux décors gothiques, dans une ville pluvieuse. Étonnamment, on oublie les lieux dès que l’action commence. Les personnages, toujours stylisés manga, avec leurs yeux en spirale commencent à être plus nombreux et il faut être vigilant pour reconnaître tout ce petit monde. Car seules les coupes de cheveux et les tenues permettent d’identifier un personnage.

Coffee Moon T.4 continue sur sa lancée et ouvre de plus en plus son intrigue à de nouveaux mystères, compliquant la tâche de Pieta et de ses camarades.