Danganronpa 2 Goodbye Despair . T1 - Kuroki Q – chronique BD

Résumé : Danganronpa 2 Goodbye Despair nous entraîne avec le jeune Hajime Hinata sur une île. Hinata se réveille face à un de ses collègues de l’école d’élite pour lycéen Kibogamine. Là, la mémoire lui revient petit à petit : son premier jour de lycée, la rencontre avec ses camarades de classe et ce voyage scolaire qui, bien sûr, ne va pas du tout se passer comme prévu.

Hinata se retrouve dans une école où chaque élève de sa classe est désigné par son nom suivi d’un surnom style, « le cuisinier ultime », « l’héritier ultime », « la popstar ultime »... Ce qui pose déjà l’ambiance. Mais les choses vont se compliquer avec l’arrivée d’un ours en peluche légèrement dérangé – si si, vous avez bien lu, un ours en peluche -, Monokuma, qui va imposer une épreuve à cette classe d’ultimes. C’est assez drôle que personne ne s’interroge vraiment profondément sur le fait qu’un ours en peluche vivant et timbré donne des ordres, pas plus que sur les moyens d’éviter ce jeu meurtrier.

Les règles de Monokuma sont simples. Ceux qui veulent rentrer chez eux auront à tuer quelqu’un, donc un des autres élèves. Puis, une enquête sera menée et soit les lycéens trouvent le vrai coupable qui sera alors exécuté, soit ils se trompent en désignant au cours d’un procès un coupable alors qu’il est innocent, là, ce sont tous les autres élèves qui seront exécutés. Le dernier coupable non puni pourra quitter l’île.

Kuroki Q / Mana Books

Bien sûr, un meurtre arrive assez vite et là commence l’enquête et le procès. Ce tome forme un tout et à la fin vous aurez la solution de ce premier procès et donc une première condamnation. Mais l’histoire continue dans les tomes suivants sur le même modèle, car il reste encore quatorze élèves.

Ce manga est adapté d’un jeu vidéo. Autant, en jouant, vous pouviez mener l’enquête et faire avancer les choses, au risque de vous tromper. Autant, dans ce shōnen, vous lisez les événements et vous y êtes totalement extérieur, car vous n’avez aucun moyen de trouver les indices qui vous sont dévoilés au fur et à mesure.

Kuroki Q / Mana Books

Par exemple, vous ne devinerez jamais que le couteau a été enduit de peinture phosphorescente pour être repéré en pleine nuit, et vous le montrer n’avance à rien, puisque le manga est... en noir et blanc. A partir de là, échafauder des hypothèses sur des données que vous n’avez pas et qu’on vous présente au fur et à mesure est une gageure relevant de l’impossible.

Cette BD vous laisse donc uniquement la position de spectateur, de lecteur. On va de surprise en surprise, mais si sur un procès la formule peut être intéressante, nous ne sommes pas sûr qu’elle le soit sur plusieurs procès d’affilée où nous suivons des révélations qui s’enchaînent dans un rythme effréné certes, mais créant trop de distance avec les personnages. Car seul un dernier survivant, meurtrier de surcroit, peut quitter l’île.

Kuroki Q / Mana Books

Graphiquement, on reste dans le manga avec des personnages stylisés, nombreux et donc on en oublie certains au fur et à mesure de l’histoire. Les décors sont travaillés et réalistes, dans un noir et blanc ayant recours aussi à des trames de gris. La composition est dense même si elle est variée, car l’histoire est aussi conséquente, il y a un procès, des hypothèses, des suspects, des retournements, des indices, il faut expliquer tout cela à tout le monde (et surtout au lecteur qui sinon serait complètement perdu) donc, cent quatre vingt sept pages, c’est au final un peu juste pour faire tenir tous ces éléments. Avec en plus l’introduction de l’histoire et les présentations des personnages. Par conséquent, le rythme est tendu et le récit se lit avec plaisir, si on accroche à l’idée d’être totalement extérieur et de n’avoir aucune possibilité de devancer les enquêteurs.

Danganronpa 2 Goodbye Despair est un shōnen dense de procès et d’enquête avec des lycéens, suite d’une licence qui a connu le succès en jeu vidéo. Mais à la différence du jeu, le lecteur est vraiment tenu à l’extérieur de l’enquête et c’est, selon nous, regrettable.