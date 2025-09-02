Dans l’ombre de Marlow débarque en salles après un parcours du combattant

News : Premier film de Bertrand Mineur et Aurélien Harzoune, Dans l’ombre de Marlow sort dans quelques salles françaises ce mercredi 3 septembre après avoir connu une production complexe.

Financé à hauteur de seulement 60 000 euros, Dans l’ombre de Marlow a été tourné sans équipe technique. Les deux réalisateurs, Bertrand Mineur et Aurélien Harzoune, ont ainsi cumulé les postes techniques, de directeur de la photographie à chef décorateur. Seuls une maquilleuse et un preneur de son ont été engagés sur ce tournage qui s’est étalé sur près de deux ans.

© 2025 Mannaz Pictures. Tous droits réservés.

Après avoir présenté ce premier long métrage au Festival du Film Francophone d’Angoulême à l’été 2024 en section « Nouveaux Regards », le réalisateur Bertrand Mineur était de retour dans la cité angoumoisine à l’occasion de la dernière édition du festival afin de terminer sa promotion… là où tout avait donc commencé il y a un an. « Angoulême a été une si belle vitrine pour notre film, nous témoigne le cinéaste. Cela a été un tel parcours du combattant d’aller au bout de cette aventure tant nous avons enchaîné les problèmes, des manques de moyens financiers à la canicule, en passant par un incendie qui a ravagé un décor essentiel. Mais Dans l’ombre de Marlow parle de résilience et résonne bien avec notre parcours ».

© 2025 Mannaz Pictures. Tous droits réservés.

Le long métrage s’intéresse à la question des violences familiales et à la façon dont l’imaginaire peut devenir un refuge face à la douleur. « J’ai toujours été sensible à ce qui peut se passer dans la tête des gens, nous explique Bertrand Mineur. J’ai pu approcher la question des violences familiales dès ma jeunesse car ma mère a été assistante maternelle. Avec Aurélien, nous avons eu envie d’écrire un thriller évoquant ce qui peut se passer dans la tête d’une personne victime de violence et comment son imagination peut la protéger ».

Distribué par 2iFilms, Dans l’ombre de Marlow verra sa diffusion grandir au fil des semaines à travers le territoire français. Près de 80 salles se sont engagées à le diffuser au cours du mois de septembre.