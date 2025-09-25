Dans ma bulle #605. Exposition Périphérie à Malakoff. Un oeil sur la banlieue, à travers le regard de Chloé Wary.

"Chloé Wary a grandi dans l’Essonne. Dans ses bandes dessinées - Saison des Roses (prix du public d’Angoulême 2020) et Rosigny Zoo (2023) -, elle explore depuis plusieurs années la vie en périphérie urbaine. L’exposition nous transporte dans des territoires rarement illustrés en BD : friches urbaines, terrains de foot, lieux en pleine métamorphose. Les illustrations traduisent des récits de résilience, de résistance à la gentrification, et d’émancipation sociale, notamment par le football féminin. Les planches rendent hommage aux habitants et habitantes des banlieues, ces zones souvent négligées. Sous les feutres colorés de Chloé Wary, la banlieue devient un personnage à part entière, brut et vibrant, inspiré de sa ville fictive : Rosigny‑sur‑Seine".

Chloé Wary dévoile au micro de Fred Michel le parcours et le contenu de cette exposition originale qui comme ses livres, raconte une histoire tout en tissant des fils.

Une rencontre enregistrée en public à la médiathèque Pablo Neruda, à Malakoff, en septembre 2025.