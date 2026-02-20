Dans ma bulle #666. Libres d’obéir. Episode 2 en compagnie de Johann Chapoutot.

"Reinhard Höhn (1904-2000) est l’archétype de l’intellectuel technocrate au service du IIIᵉ Reich. Juriste, il se distingue par la radicalité de ses réflexions sur la progressive disparition de l’État au profit de la « communauté » définie par la race et son « espace vital ». Brillant fonctionnaire de la SS – il termine la guerre comme Oberführer (général) –, il nourrit la réflexion nazie sur l’adaptation des institutions au Grand Reich à venir – quelles structures et quelles réformes ? Revenu à la vie civile, il crée bientôt à Bad Harzburg un institut de formation au management qui accueille au fil des décennies l’élite économique et patronale de la République fédérale : quelque 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes, sans compter 100 000 inscrits en formation à distance, y ont appris, grâce à ses séminaires et à ses nombreux manuels à succès, la gestion des hommes. Ou plus exactement l’organisation hiérarchique du travail par définition d’objectifs, le producteur, pour y parvenir, demeurant libre de choisir les moyens à appliquer. Ce qui fut très exactement la politique du Reich pour se réarmer, affamer les populations slaves des territoires de l’Est, exterminer les Juifs.

Passé les années 1980, d’autres modèles prendront la relève (le japonais, par exemple, moins hiérarchisé). Mais le nazisme aura été un grand moment managérial et une des matrices du management moderne".

Johann Chapoutot, revient au micro de Fred Michel, sur la genèse de son livre publié en 2020 chez Gallimard et l’impact des théories de Reinhard Höhn sur le management contemporain. Il évoquera également le travail d’adaptation de son essai, réalisé en bande dessinée par Philippe Girard. (Entretien à retrouver ici)

Un échange enregistré en septembre 2025 à Paris.