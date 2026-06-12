Dans ma bulle #747. Et toi, comment ça va ? Correspondance graphique sur le Proche-Orient. Entretien avec Charles Berberian et Michèle Sandjovski

De Beyrouth à Paris, un échange graphique entre deux artistes qui nous aide à prendre du recul sur la situation au Proche-Orient.

Et toi, comment ça va ? Derrière cette question anodine mais terrifiante pour celles et ceux qui connaissent la guerre, le lecteur découvre une correspondance graphique sur le Liban, pour prendre une respiration et essayer de mettre des mots – et des images, bien sûr – sur la situation dramatique du Proche-Orient.

Charles Berberian regarde la guerre qui frappe le Proche-Orient depuis la télévision en France. Il s’inquiète pour son amie Michèle Standjovski, qui vit à Beyrouth et vit dans l’angoisse des bombardements israéliens. De leurs échanges en dessins naît cet album qui remet la dignité humaine au centre du propos, face une guerre qui déshumanise l’autre. Un livre à lire la TV éteinte et le portable coupé, pour prendre un peu de recul.

Florian a échangé avec Charles Berberian et Michèle Sandjovski dans les locaux des Éditions Casterman pour évoquer ce bel album.