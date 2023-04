(Dé)rangée – Greg Blondin et Manon - la chronique BD

Résumé : {(Dé)rangée} démarre sur une hypothèse : si jamais nous n’écoutions plus notre voix intérieure et l’ignorions à tel point qu’elle se matérialise devant nous, que ferions-nous ? Sur cette question, le réveil sonne et une jeune femme, Fleur, part au travail. Ce boulot ne lui plaît pas, et elle côtoie des collègues qui ne l’apprécient guère. À son retour, elle rentre et découvre que Flocon, son chat, a encore renversé une des plantes. La nuit tombée, un nouveau bruit réveille Fleur. Mais ce n’est pas le chat, c’est une autre jeune femme, la voix intérieure de Fleur, matérialisée pour l’aider. Mais Fleur n’a pas besoin d’aide !

Critique : Fleur va doit faire avec sa voix intérieure présente sous la forme d’une femme aux cheveux verts flottant dans le airs… Nous allons découvrir la vie de Fleur en-dehors du travail : ses relations avec ses amies, avec ses parents, et avec les hommes. Et autant dire que rien ne va. Même son chat Flocon n’en fait qu’à sa tête. On comprend dès lors mieux l’apparition de sa voix intérieure. Mais la jeune femme doit surmonter ses réticences pour accepter de prendre sa vie en main, dans tous les domaines. Et c’est ce parcours du combattant que nous allons suivre tout au long de cette BD de plus de cent pages.

Autour de la jeune femme, nous rencontrons toute une galerie de personnages, Achile son ex, Isac le bon copain ainsi que ses amies Sam et Louise. Selon leurs comportements, on les adore, on les déteste, mais on retrouve en eux tellement de traits humains typiques qui nous rappellent quelqu’un. Et au bout de quelques pages, on est embarqué dans le combat mené par la voix intérieure pour faire changer Fleur.

Les choses s’arrangent car nous ne sommes pas dans un drame, mais il est appréciable de constater qu’on ne finit pas avec un énorme happy end. Sans trop vous dévoiler la fin du récit, Fleur a repris un peu de contrôle sur sa vie, mais tout n’est pas réglé. Et c’est ça qui rend cette BD efficace. Nous quittons Fleur sur sa lancée vers une vie meilleure, elle a abattu des murs, mais il lui reste encore du chemin à parcourir.

Greg Blondin et Manon / Bamboo

Graphiquement, Manon et Greg Blondin ont travaillé de concert, elle aux couleurs et lui au dessin. Le résultat est une BD au style hybride, entre manga et franco-belge. On retrouve dans les yeux, la forme des visages, les expressions, les attitudes, le chat Flocon, des traits des personnages du manga, mais la gestion de l’espace, de la composition, des décors semi-réalistes et les couleurs nous entraînent plus du côté de la franco-belge. Mais il s’agit là de détails techniques pour arriver à la conclusion que cet univers fonctionne bien. On suit Fleur dans son monde et on accroche. C’est un plaisir de la voir évoluer dans les rues, son appartement, au bureau et de profiter de toutes ces scènes de rencontres et d’échanges qui font avancer l’histoire, et surtout, qui nous font sourire au bonheur ou compatir aux malheurs de la jeune femme. Notons une composition aérée laissant de l’espace aux personnages, qu’on peut voir de plein pied dans de grandes cases. Le travail de mise en page varié évite le plus souvent le gaufrier pour privilégier des effets de tailles variées, et de jeu sur la présence ou l’absence de contours des cases.

(Dé)rangée est une comédie simple mettant en scène Fleur et sa voix, rencontre entre une femme et son subconscient ou premier pas dans le fantastique ? Peu importe, ce combat d’une personne pour reprendre sa vie en main et la finesse de la fin font de cette BD une jolie réussite.