(Dé)rangée T.3 – Manon et Greg Blondin - la chronique BD

Résumé : Ce troisième album nous plonge dans la vie de Mia. Son travail de graphiste en papier peint ne semble plus répondre aux attentes de ses supérieurs, son couple bat de l’aile, malgré un amoureux un peu puéril mais qui tient à elle et surtout, sa mère passe un cap difficile. Cette dernière quitte son appartement pour partir en maison de retraite car elle perd la mémoire. C’est dur pour Mia, qui tente de tout gérer au mieux en se pliant aux exigences de tous. Combien de temps va-t-elle tenir ?

Critique : Mia court dans tous les sens pour tenter de réussir son couple, son travail et l’entrée en maison de retraite de sa mère. Mais tout semble aller de plus en plus mal. C’est alors que sa voix intérieure apparaît, une petite fille de sept ans, qui a bien l’intention d’aider Mia à ne pas couler. On se replonge dans l’univers de cette série pour ce troisième tome, mais cette fois-ci avec de nouveaux personnages et une nouvelle problématique : comment retrouver l’équilibre entre soi et les autres ? Mia a tendance à tout prendre sur elle, ce qui n’est pas la bonne solution, sa voix intérieure lui rappelle l’enfant qu’elle a été, c’est sans doute pour cela qu’il s’agit d’une petite fille de sept ans. Cela prend tout son sens dans l’histoire.

Alors qu’on avance, les problèmes posés dès le départ s’amplifient, et Mia va devoir affronter ces difficultés croissantes et trouver des solutions. À la lecture, nous serons nombreux à regretter de ne pas avoir une voix intérieure qui s’incarne et vient nous aider dans les moments difficiles. Cette BD permet de prendre un peu de recul et de se dire que dans une situation similaire à celle de Mia, il y aurait peut-être des idées qui peuvent nous inspirer.

Manon et Greg Blondin / Bamboo

On retrouve le dessin souple de Greg Blondin et son encrage fin. Ses personnages ont toujours des grands yeux et parfois des petits nez mais pas tout le temps. Il y a un pont avec le manga évident, et ce mélange franco-belge – Japon fonctionne toujours aussi bien. La petite chienne Princesse et les visages expressifs apportent la touche humoristique qui permet à cette BD de rester toute en légèreté. Les grandes cases contribuent à apporter de l’air à l’histoire qui se lit. Les personnages ont le temps de se développer et de trouver leur place, un bel équilibre existe entre scènes dialoguées et moments sans paroles. Les couleurs de Manon sont également toutes en douceur. Elles savent laisser d’un coup l’espace vide dans des cases sans contour pour insister sur un moment, un instant suspendu.

L’histoire plus ramassée, afin de pouvoir tenir en un tome, limite les intrigues secondaires et l’on suit vraiment Mia et ses déboires, autant dans sa vie que pour gérer cette voix intérieure qui, n’en fait qu’à sa tête, à raison pour aider Mia qui ne veut pas l’entendre. Le récit est ponctué d’extraits du journal intime de Mia, alternant écriture et photos des moments de la semaine. Une belle mention pour la relation entre Mia et sa maman, et la gestion du passage compliqué à la maison de retraite. Un sujet difficile traité tout en douceur, avec beaucoup d’émotion et aussi d’humour.

(Dé)rangée T.3 nous offre un one-shot où l’on retrouve une voix intérieure incarnée pour aider une personne en difficulté. L’humour et la légèreté sont toujours présents pour parler de souci de société, que ce soit au travail ou en famille.