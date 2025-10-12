Découvrez la sélection d’albums en lice pour le Prix Ouest-France / Quai des Bulles !

Le 12 octobre 2025
- Dessinateurs : Paco Roca, Tommy Redolfi, Deena Mohamed, Patrick Horvath, Krassinsky
- Festival : Quai des Bulles 2025
Comme chaque année, le festival malouin Quai des Bulles – qui se tiendra cette année du vendredi 24 au dimanche 26 octobre – révèle la liste des cinq albums en lice pour remporter le principal prix décerné par la manifestation.
Principal festival de bande dessinée situé dans l’Hexagone après Angoulême, Quai des Bulles a communiqué la liste des cinq albums qui se disputeront les faveurs du jury :
- Les météores – Histoire de ceux qui ne font que passer, de Jean-Christophe Deveney & Tommy Redolfi, éd. Delcourt ;
- Shubeik Lubeik – Vos désirs sont des ordres, de Deena Mohamed, éd. Steinkis ;
- De pierre et d’os, de Krassinsky, éd. Dupuis ;
- L’abîme de l’oubli, de Paco Roca & Rodrigo Terrasa, éd. Delcourt ;
- Beneath the trees, where nobody sees, de Patrick Horvath, éd. Ankama.
Les albums sélectionnés témoignent de la diversité des styles et des lieux de la bande dessinée, de l’Égyptienne Deena Mohamed – dont l’album est profondément original dans sa narration – à l’Américain Patrick Horvath et son conte horrifique. Récit choral, Les Météores partage la vie de quelques personnages peu de temps avant la fin du monde, quand De pierre et d’os nous emmène dans la terre des Inuits. Paco Roca et Rodrigo Terrasa explorent quant à eux la mémoire du franquisme dans un album chargé sur le plan émotionnel.
Un comité de parrainage, composé d’organisateurs du festival et de journalistes de Ouest-France, a sélectionné en juin dernier 10 albums parmi la production pléthorique de l’année, ainsi que les 9 membres du jury des lecteurs parmi les candidatures reçues. Ce jury a retenu 5 albums finalistes au cours d’une première délibération. Une seconde délibération aura lieu le samedi 25 octobre, pendant le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, pour désigner l’album lauréat. L’auteur ou l’autrice primé·e recevra une bourse de 2 000 € et son album bénéciera d’une campagne de promotion dans les colonnes du journal Ouest-France.
Retrouvez la liste des albums finalistes et leur description sur le site de Quai des Bulles
Galerie photos
