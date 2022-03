Déplacement de Joshua Cotter. Une singulière saga de science-fiction.

Des nuages de mots, d’étranges fils qui semblent matérialiser la communication, puis une curieuse émission de télévision de divertissement dans laquelle un scientifique explique les tenants et les aboutissants de l’intrin-net, un système d’information et de communication télépathique. C’est de cette manière que s’ouvre Déplacement, une ambitieuse saga de science-fiction imaginée par l’américain Joshua Cotter depuis sa ferme isolée du Missouri. L’univers graphique de ce dessinateur puise sa source dans le comics underground des années 1970-1980. Après avoir dessiné pour des journaux alternatifs locaux, Joshua Cotter publie un strip dans le Kansas City Star. Il est remarqué par la critique pour Les gratte-ciel du Midwest (çà et là, 2011), qui naît sous la forme d’un fanzine et reçoit plusieurs nominations aux prestigieux Eisner Awards. Le dessinateur développe ensuite Nod Away (Déplacement), qui apparaît comme le projet de toute une vie. Le deuxième volume de cette série est sorti en février 2022 chez çà et là, sept longues années après la publication du premier tome. Et c’est peu de dire qu’il s’agit d’une saga ambitieuse.

Déplacement T.1. – Joshua Cotter, Éditions çà et là pour la traduction française

Joshua Cotter prévoit de réaliser – seul ! – 1 800 pages divisés en sept copieux volumes, en sachant qu’une seule page demande 16 heures de travail. Par comparaison, le chef-d’œuvre Akira de Katsuhiro Otomo compte environ 1 500 pages, et le dessinateur japonais possédait des assistants. Pour financer ce projet colossal pour un homme seul, Joshua Cotter a ouvert une page Patreon où il communique l’avancement de son travail et donne accès à divers avantages. À rebours d’un marché au rythme de publication frénétique, Joshua Cotter prend le temps de mener à son terme un projet qu’il réalise entièrement seul. Avec un risque : que son œuvre singulière et conçue avec tant de méticulosité soit noyée par le flux incessant de publications, quand de nombreuses années séparent deux de ses albums.

Déplacement T.1. – Joshua Cotter, Éditions çà et là pour la traduction française

Après un incipit qui désoriente le lecteur, l’intrigue du premier volume se resserre progressivement autour du Dr Melody MacCabe, une jeune chercheuse en neurométrie envoyée sur une station spatiale internationale pour travailler sur cet internet des esprits, qui permet à ceux qui sont connectés au « flux » d’échanger des données et de partager leurs connaissances. Melody est notamment en charge du serveur de cet internet, qui n’est autre qu’une enfant, Eva, ce qui pose des questions éthiques importantes. Joshua Cutter prend son temps pour poser son ambiance, avec un univers et des personnages très travaillés. Le récit manie volontiers l’humour, avec des scènes cocasses et des dialogues fleuris qui renforcent le réalisme de l’ensemble. Comme tout bon récit de SF, il offre également un miroir sur notre présent et invite à la réflexion… jusqu’au twist final, qui ne manquera pas de surprendre. Parallèlement à l’intrigue principale, Joshua Cutter insère des scènes quasiment muettes, qui tracent une histoire parallèle. On y suit le réveil d’un homme hirsute, qui sort d’un caisson où il semble avoir passé un temps très long, et sa découverte d’une planète désertique. Le lecteur sent que le destin de cette figure constitue l’un des fils rouges d’un récit construit avec beaucoup de méthode.

Déplacement T.2. – Joshua Cotter, Éditions çà et là pour la traduction française

Le 2e volume de Déplacement prend à nouveau son lecteur à contrepied. Alors que l’on pouvait s’attendre à reprendre des nouvelles de Melody MacCabe, Joshua Cutter nous entraîne plusieurs années en arrière, aux origines de l’invention de l’internet télépathique. Il propose un récit dense et très humain aux enjeux finalement assez éloignés de la hard science. L’histoire suit la relation complexe entre un graphiste, Walter et Aveline, une jeune femme psychologiquement fragile. Le fruit de leur liaison tumultueuse est à l’origine de l’intrin-net. Là encore, le récit s’arrête sur la psychologie des personnages et propose des dialogues ciselés et des décors riches.

Déplacement constitue une vraie proposition d’auteur, avec un univers original, des choix graphiques et narratifs forts et des personnages à la personnalités fouillés. Une série qui mérite que l’on s’y attarde, en particulier si l’on est un amateur d’une science-fiction exigeante. La scène alternative américaine ne s’y est d’ailleurs pas trompée. D’après l’éditeur Fantagraphics, Emil Ferris (Moi, ce que j’aime, c’est les monstres) a encensé Nod Away : « Josh Cotter amazes me. What Cotter has done is just remarkable. This is visual storytelling of the highest kind. Next level. Beautiful and profound ! Emotion bleeds from every page ». Nous ne sommes pas loin de penser la même chose.