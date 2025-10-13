Dijon : Palmarès filmique du Festival Les Écrans de l’aventure 2025

La 34e édition du festival Les Écrans de l’aventure a dévoilé son palmarès au cinéma Olympia (Dijon) le samedi 11 septembre 2025. Les jurys présidés par Daniel Fiévet et Jean-Marc Rochette, le public, les jeunes et La Guilde ont fait leurs choix parmi 13 films en compétition.

News : Avec 13 films en compétition cette année, Les Écrans de l’aventure se sont illustrés par une diversité inédite de thèmes abordés. Avec l’ambition de proposer une programmation résolument ancrée dans la réalité, le festival a incité à l’émerveillement et à l’engagement, accompagné par les jurys et le public. Notons qu’un livre a également été récompensé et un aventurier de l’année a été honoré. Nous allons nous focaliser cependant sur les documentaires primés.

Cinq prix récompensent les films en compétition

Trois prix décernés par le jury documentaire :

Le jury du film présidé par Daniel Fiévet, producteur radio entouré de Frédéric Brunnquell, auteur, réalisateur ; Vianet Djenguet, réalisateur animalier ; Lisa Guyenne, journaliste ; et Cécile Massie, photographe et coordinatrice de programmes humanitaires, a décerné le palmarès suivant :

– « Toison d’or du film d’aventure de l’année » attribuée à La route (un film de Marianne Chaud, ZED, 2025)

– « Prix spécial du jury » attribué à Une chanson pour ma terre (un film de Mauricio Albornoz Iniesta, Cactus Cine, 2024)

– « Prix Jean-Marc Boivin » récompensant l’authenticité d’une aventure vécue attribué à Le trésor de l’île de Terre-Neuve (un film de Didier Noirot, Le cinquième rêve et Subimagery Productions, 2025)

– « Une mention du jury » est attribuée à Zahir (un film de Julien Nadiras, Katherine Choong, 2025)

Deux autres prix récompensent les films :

– « Le Prix des jeunes de la ville de Dijon » est décerné à Side to Side (un film de Jérôme Dalle Mule, Agence Première Degré, 2025)

– « Le Prix du public Les Écrans de l’aventure » est décerné à La dernière marche (un film de Cédric de Montceau, Gédéon Programmes, 2025)

Le rendez-vous est pris pour les passionnés de voyages et les Indiana Jones sommeillant en chacun de nous pour l’année prochaine !