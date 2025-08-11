Doomsday War, Rekkyô Sensen T.1 - Natsuko Uruma - la chronique Manga

Résumé : 2206 : le monde est en ruine. Les crises écologiques et sanitaires se multiplient. Il ne reste que 16 Nations mais la Terre est toujours vouée à disparaître gangrénée par son ennemi ultime ... l’humain. La solution ? Organiser le {tournoi de l’Annihil-Nation} !

Critique : En 2206, le monde est complètement dévasté. Il ne reste que seize nations qui survivent avec peine dans cet univers dystopique. Au cours du dernier sommet de ce qui apparait comme un lointain descendant de l’ONU, les dirigeants apprennent qu’il ne reste que 100 ans à la Terre ! Une estimation qui décroit de façon exponentielle !

© Natsuko URUMA / COAMIX 2023, Bamboo Editions 2025

Malgré l’urgence dans laquelle se trouve la Terre, les dissensions entre les ministres restent prégnantes… Natsuko Uruma n’a pas eu à aller très loin pour trouver son inspiration ! Nous nous sommes complètement immergés dans cet univers désolé, nous projetant dans cette ambiance apocalyptique où les crises écologiques vécues par ses occupants font écho à notre propre situation. Les extinctions de masse et la pollution ne sont pas uniquement dans les pages de ce manga mais sont bien réelles.

Comptant sur Gaïa, une intelligence artificielle dont les prédictions sont incontestables, et incontestées, les nations pensent avoir une solution. Cette IA a estimé que l’espèce la plus dangereuse pour la survie de la planète est : l’humain ! Son idée, éliminer l’une des nations et pour prendre cette décision, organiser des jeux : Panem et Circenses, du pain et des jeux, l’idée des Romains n’a pas été abandonnée apparemment et peut toujours servir.

Désignés par chacune des nations, des « héros délégués » vont combattre. Ces combattants sont issus d’une nouvelle branche de l’humanité ayant évolué pour s’adapter à ce monde en ruine. À l’origine de ces changements, les cellules de Thésée qui dotent nos héros malgré eux de capacités hors du commun.

Ce premier tome est assez introductif, que ce soit pour présenter l’univers, les enjeux majeurs et les deux premiers « héros » de ce tournoi de l’Annihil-Nation. De nombreux arcs sont ouverts et nous sommes très sensibles aux questionnements proposés par Natsuko URUMA, que soit au sujet de l’écologie ou de Nous attendons la suite pour voir où Natsuko Uruma va nous emmener mais une chose est sûre : vivement le deuxième tome en septembre !