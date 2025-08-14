Dragon & Caméléon T.1 - Ryo Ishiyama - la chronique Manga

Résumé : À la suite d’un accident, deux mangakas, l’un célèbre et l’autre non, échangent leurs corps. Pour Shinobu, dit « le Caméléon », c’est l’occasion de goûter au succès ! Pour « le Dragon » Hanagami, c’est l’occasion de créer une nouvelle série pour concurrencer son propre travail ! Le choix des armes est fait, ce sera le manga. La guerre est déclarée entre le Dragon et le Caméléon.

Critique : Dragon & Caméléon est une série dont nous avions beaucoup entendu parler sans oublier la recommandation de Kohei Horikoshi, le génial mangaka de My Hero Academia … dire que nous avions des attentes serait un doux euphémisme. Sans suspens inutile, ce premier tome s’avère un régal.

© Ryo Ishiyama, 2023, SQUARE ENIX CO., LTD., 2025 Mana Books

On découvre le monde du manga et de l’édition japonaise par les yeux de deux personnages : Garyo Hanagami « le Dragon » et Shinobu Miyama « le Caméléon ». Ces deux personnalités que tout oppose vont pourtant se retrouver liées …

Mais repartons du début : Hanagami est un mangaka célèbre et passionné dont la série « Dragon Land », abonnée à la tête du classement du « Shonen Wonder » ... le Jump n’est pas loin. Les références au monde réel constituent ainsi l’une des forces de ce manga. Nous connaissions un peu le fonctionnement de l’édition des mangas au Japon mais nous avons appris de nombreux éléments sur la fabrication, et notamment le rôle des assistant·e·s ou encore celui primordial du Tento. L’autre personnage est Miyama alias « le Caméléon », un assistant désabusé capable d’imiter à la perfection le style d’un mangaka et persuadé que le travail n’est pas la source de la réussite.

Deux personnalités, deux visions du monde et de l’édition qui se télescopent lorsque les deux personnages échangent leur corps. Miyama est bien décidé à profiter de cette situation et d’enfin connaître le succès auquel il pense avoir droit avec une série qui cartonne. De l’autre Hanagami décide de faire ce qu’il fait de mieux : travailler pour retrouver son statut !

© Ryo Ishiyama, 2023, SQUARE ENIX CO., LTD., 2025 Mana Books

Le combat s’annonce intense, l’immersion est garantie et nous sommes aussi transportés que ce jeune homme qui nous a rappelé cette scène de Ratatouille, le dessin animé de Pixar, dans laquelle Anton Ego, le cynique critique culinaire, retombe en enfance en goûtant un plat.

Les derniers rebondissements laissent présager une suite des plus intéressantes … vivement septembre !