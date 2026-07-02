Dumas à Naples – Fiamma Luzzati, Marcella Onzo – la chronique BD

Résumé : Fiamma Luzzati cherche le nouveau sujet de sa bande dessinée. Alors qu’elle est attablée dans un café napolitain, un homme l’interpelle et se présente : Alexandre Dumas… Sans modestie aucune, il lui dit qu’elle devrait plutôt s’inspirer de son récit de voyages à Naples que de celui de Goethe… Pour la convaincre, il lui propose de le suivre une journée dans les rues de Naples… Sans sembler perturbée par cette apparition, Fiamma accepte la compagnie de l’homme, et voilà que débute une déambulation entre frivolité et mondanité, humour et gourmandise, musique et vie littéraire : un vrai régal !

Critique : Il est difficile de ne pas avoir envie de faire un tour à Naples après avoir refermé cet album à la fois drôle, tendre et savant ! À chaque page, le lecteur·ice s’étonne de ce que l’on va découvrir… La ville se révèle à travers les commentaires d’Alexandre Dumas, qui présente à Fiamma Luzzati la Naples de son époque.

Dumas à Naples – p.13 Tous droits de reproduction réservés ©Actes Sud BD,2026, Luzzati et Onzo.

La promenade débute au bord d’un corricolo, un moyen de locomotion emprunté plus ou moins confortablement par toutes les strates de la population. Nous découvrons, avec l’autrice, les clubs mortuaires napolitains, mais également la ferveur des Napolitains pour des saints protecteurs et les différents lieux de la ville où se croisent, marqués par des frontières sociales, petites et bonnes gens.

Mille et une anecdotes sont racontées, mais jamais ne se dégage l’impression d’une litanie de choses à voir ou à faire à Naples. Au contraire, le rythme du récit demeure tourbillonnant, plein d’allégresse et une célérité voluptueuse traverse ces pages, le charme opère. Bien que Dumas se montre parfois ingrat, sa générosité et sa bonhomie incitent à le suivre.

Au rythme trépidant de la narration répondent des dessins à la fois chaleureux et piquants. Les traits, simples mais très vivants, de Marcella Onzo s’accordent à des couleurs vives et chaleureuses. Les personnages affichent des moues expressives et la narration graphique reste, à l’image du récit, fluide et amène. Le télescopage des époques apporte à ce joyeux récit une forme de réalité saugrenue qui confère à l’histoire une touche d’humour supplémentaire.

Dumas à Naples – double page Tous droits de reproduction réservés ©Actes Sud BD,2026, Luzzati et Onzo.

Les deux autrices, fortes de leur sang italien, rendent un bel hommage à Naples, ville méridionale de fort caractère ! Fiamma Luzzati ose se mettre elle-même en scène dans cette histoire . Ce choix pourrait sembler indécent, mais elle parvient à créer un personnage à part entière, une femme capable de se laisser aller au minaudage tout en tenant tête à Alexandre Dumas lorsque celui-ci laisse apparaître des préjugés misogynes ou autres. Le résultat : quelques scènes truculentes et des dialogues bien menés.

Cette bande dessinée peut se lire en plein milieu de l’été, lorsque la chaleur fait parfois divaguer l’esprit, comme au cœur de l’automne, lorsque le cœur devient mélancolique. Elle saura donner le sourire et, peut-être même, l’envie de se plonger ensuite dans le fameux récit original du voyage de Dumas à Naples, Le Corricolo, publié en 1843. Une bande dessinée qui vaut le détour !